Слот, Луис Энрике, Флик и еще 4 тренера, которые удивили в этом сезоне

Сезон 2024/2025 подходит к концу. Этот сезон вряд ли можно считать настоящим откровением и с точки зрения тактики, и с точки зрения открытия новых имен. Однако, если рассуждать о тренерских кадрах, то они, как и раньше, решают все.

О тех из них, кто в уходящем сезоне решал, на наш взгляд, больше всех, и пойдет дальше речь.

Нуну Эшпириту Санту



Возраст: 51 год

Клуб: «Ноттингем Форрест»

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«Форрест» и его рулевой – главное открытие нынешнего сезона АПЛ. Долгое время «лесники» шли в лидирующей тройке, реально претендуя на выход в Лигу чемпионов. Тем не менее, британская пресса все это время весьма скептически относилась к перспективе команды, которую возглавляет Нуну Санту. По мнению газетчиков, «Ноттингем» был похож на слона, который взобрался на дерево, и рано или поздно, он все равно оттуда упадет. По состоянию на последний тур чемпионата Англии слон, то есть «Форрест», с дерева не упал. Хотя и вывалился из зоны Лиги чемпионов. Тем не менее, участие в еврокубках на следующий сезон команда Санту уже себе обеспечила. А сам Нуну Эшпириту снова доказал, что и с бывших голкиперов могут получаться отменные тренеры.

Клаудио Раньери



Возраст: 73 года

Клуб: «Рома»

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Пришел, увидел, победил. До Раньери «Рома» плелась в нижней части турнирной таблицы. Де Росси завалил старт сезона, его сменщик Иван Юрич не смог улучшить дела команды. И тогда боссы «джаллоросси» от безысходности решили сделать ход конем – реанимировать тренерскую карьеру Клаудио Раньери, который в минувшем сезоне заявил о том, что уходит на заслуженный отдых после того, как спас от вылета в серию В «Кальяри». Заслуженный отдых для мэтра итальянского тренерского цеха оказался недолгим. Он не смог отказать своему, по сути, родному клубу. И решил войти в одну реку в третий раз. И ему это удалось. Под руководством Раньери Довбик и компания из коллектива, прозябающего в турнирном болоте, превратились в реального претендента в борьбе за Лигу чемпионов.

Ханс-Дитер Флик



Возраст: 60 лет

Клуб: «Барселона»

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Президент «больше, чем клуба» Лапорта очень рисковал, прекращая сотрудничество с легендой клуба Хави и делая выбор в качестве нового рулевого «Барсы» в пользу Флика. Бывший тренер «Баварии» и сборной Германии находился в длительном творческом отпуске, в его жилах текла явно не барселонская кровь. Тем не менее, Лапорта рискнул. И можно утверждать, что, как минимум, не прогадал. Потому что все, что можно было выиграть на внутренней арене, «Барса» под руководством немецкого тренера выиграла. Плюс ко всему – четырежды переиграла «Реал». Вот только в Лиге чемпионов «Барсе» Флика победить не удалось: «блаугранас» остановились в полуфинале, уступив в ярчайшем противостоянии «Интеру». Но Флик, который продлил срок соглашения с «Барселоной», имеет все основания для того, чтобы в следующем сезоне вывести свою команду в финал ЛЧ.

Луис Энрике

Возраст: 55 лет

Клуб: «Пари Сен-Жермен»

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Выигрывать все на внутренней арене для нынешнего «ПСЖ» не является таким уж большим достижением, потому как нынешний «ПСЖ» в финансовом плане на голову выше всех французских клубов. Может, и вместе взятых. А вот на международной арене дела у парижан шли до сих пор не лучшим образом. Но нынешний сезон может стать приятным исключением из правила. Команда Луиса Энрике без проблем выиграла Лигу 1 и Суперкубок страны, вышла в финал национального Кубка, в котором смотрится явным фаворитом. Но главное – она вышла в финал Лиги чемпионов. И это при том, что в этой команде уже давно нет Месси и Неймара, а с начала нынешнего сезоне в ней нет и Мбаппе. Зато именно в нынешнем сезоне «ПСЖ» наконец-то стал настоящей командой, и в этой связи вклад испанского наставника «трехцветных» сложно переоценить.

Арне Слот

Возраст: 46 лет

Клуб: «Ливерпуль»

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После резонансного ухода Юргена Клоппа с поста главного тренера «Ливерпуля», руководство «красных» столкнулось с проблемой: оказалось, что найти равноценную замену харизматичному немецкому тренеру очень сложно. Некоторые специалисты, которых хотел пригласить «Ливерпуль», отказывались переезжать на «Энфилд», и в итоге мерсисайдцам пришлось идти на довольно рисковый шаг: пригласить в команду относительно молодого и относительно малоизвестного Арне Слота, высшим достижением которого была работа в «Фейеноорде». Однако риск оправдался. С первых туров под руководством нидерландского специалиста «красные» захватили лидерство в АПЛ, и до конца чемпионата это лидерство так никому и не отдали, заблаговременно оформив чемпионский титул. И хотя Слот и говорит, что нынешний «Ливерпуль» - это еще команда Клоппа, на самом деле это уже не так. Это уже полностью команда Слота.

Винченцо Итальяно

Возраст: 47 лет

Клуб: «Болонья»

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В минувшем сезоне «Болонья» наделала много шума в серии А, став главной сенсацией итальянского клубного футбола. Впервые в своей истории эта периферийная (на данный момент) команда пробилась в Лигу чемпионов. После того, как команду покинул Тьяго Мотта, которого небезосновательно считают главным творцом болонского чуда, а еще после того, как в летнее межсезонье коллектив покинули ведущие футболисты, правилом хорошего тона стало считать, что в новом сезоне «Болонья» обязательно провалится. И поначалу так оно и казалось. Новый тренер команды Винченцо Итальяно долго запрягал, пожертвовав чемпионской Лигой ради серии А. Но в итоге новому рулевому не только удалось стабилизировать игру и состав, но и снова вывести «Болонью» в реальные претенденты на зону ЛЧ. К тому же, под руководством этого тренера «Болонья» впервые за более чем 50 лет выиграла Кубок Италии.

Петер Бош

Возраст: 61 год

Клуб: ПСВ

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За пять туров до конца нынешнего чемпионата Нидерландов лидировал «Аякс». Причем лидерство команды из Амстердама казалось безоговорочным: «красно-белые» опережали своего ближайшего преследователя на целых девять очков. Этим преследователем был чемпион прошлого сезона – ПСВ. Тем не менее, за пять оставшихся до конца чемпионата туров команда Петера Боша совершила невероятное: она не только отыграла отставание, но и к моменту последнего тура уже опережала «Аякс» на одно очко. В последнем матче сезона эйндховенцам нужно было победить на выезде «Спарту», чтобы снова завоевать чемпионскую корону. И подопечным Боша это удалось. К тому же, они неплохо выступили и в Лиге чемпионов, дойдя до 1/8 финала.