Англия03 июня 2025, 02:30 |
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Лидс нацелен подписать голкипера сборной Англии
Ник Поуп сможет сменить клубную прописку
03 июня 2025, 02:30 |
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33-річний голкіпер «Ньюкасла» Нік Поуп може стати гравцем новачка АПЛ «Лідс Юнайтед».
Про це інформує видання The Sun.
Спочатку «Лідс» був зосереджений на підписанні другого голкіпера “Ліверпуля” Кеомгіна Келлехера, але той, найімовірніше, перейде в «Брентфорд».
Нік Поуп минулого сезону був основним голкіпером «сорок», але клуб має намір підписати голкіпера «Бернлі» Джеймса Траффорда.
У минулому сезоні Поуп зіграв за «Ньюкасл» 32 матчі і пропустив 39 м'ячів.
За даними порталу Transfermarkt, Нік Поуп оцінюється у 8 мільйонів євро.
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