Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скауты работают. В АПЛ готовят трансфер нападающего сборной Украины
Англия
25 мая 2025, 18:44 | Обновлено 25 мая 2025, 18:48
1003
0

Скауты работают. В АПЛ готовят трансфер нападающего сборной Украины

Владислав Ванат привлекает внимание «Лидса», «Эвертона» и «Фулхэма»

25 мая 2025, 18:44 | Обновлено 25 мая 2025, 18:48
1003
0
Скауты работают. В АПЛ готовят трансфер нападающего сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Владислав Ванат привлекает внимание «Лидса», «Эвертона» и «Фулхэма», сообщает Football Insider.

По информации источника, скауты «Лидса» не раз следили за игрой 23-летнего футболиста. В клубе, который по итогам сезона поднялся из Чемпионшипа в АПЛ, намерены усилить атаку, и Владислав считается отличным кандидатом для этого.

В тоже время, есть сомнения, что Владислав будет показывать в Англии такую же результативность, какая у него была в УПЛ.

В текущем сезоне Владислав Ванат провел 45 матчей на клубном уровне, забил 21 гол и отдал 9 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» увеличило свою беспроигрышную серию в чемпионате до 32 матчей.

По теме:
ФОТО. Гюндоган положил гол бисиклетой в матче последнего тура АПЛ 2024/25
С Миколенко. Известны стартовые составы на матч Ньюкасл – Эвертон
БРАЖКО: «Провальные еврокубки – это самая большая неприятность в сезоне»
Владислав Ванат Динамо Киев Лидс Эвертон Фулхэм Чемпионшип трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ сборная Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: Football Insider
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Склоним головы. Российская авиабомба по Эпицентру убила экс-гребчиху
Война | 25 мая 2025, 09:00 0
Склоним головы. Российская авиабомба по Эпицентру убила экс-гребчиху
Склоним головы. Российская авиабомба по Эпицентру убила экс-гребчиху

Оксане Скрипань было 47 лет

БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»
Бокс | 25 мая 2025, 08:21 0
БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»
БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»

Бывший чемпион мира о Тайсоне Фьюри

Стало известно, где Полтава будет принимать соперников в УПЛ
Футбол | 24.05.2025, 21:34
Стало известно, где Полтава будет принимать соперников в УПЛ
Стало известно, где Полтава будет принимать соперников в УПЛ
Свитолина успешно стартовала на Ролан Гаррос, уничтожив первую соперницу
Теннис | 25.05.2025, 13:22
Свитолина успешно стартовала на Ролан Гаррос, уничтожив первую соперницу
Свитолина успешно стартовала на Ролан Гаррос, уничтожив первую соперницу
Верес – ЛНЗ – 1:1. Как забил Макуана? Безумие на 90+4-й. Видео голов, обзор
Футбол | 25.05.2025, 18:09
Верес – ЛНЗ – 1:1. Как забил Макуана? Безумие на 90+4-й. Видео голов, обзор
Верес – ЛНЗ – 1:1. Как забил Макуана? Безумие на 90+4-й. Видео голов, обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Интер обратился к Наполи после поражения в борьбе за чемпионский титул
Интер обратился к Наполи после поражения в борьбе за чемпионский титул
24.05.2025, 11:25
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
25.05.2025, 10:05 2
Хоккей
КОСТЮК: Заходишь в ресторан, и аппетит просто исчезает, потому что невкусно
КОСТЮК: Заходишь в ресторан, и аппетит просто исчезает, потому что невкусно
24.05.2025, 11:04 4
Теннис
Петровский лифт: из УПЛ вылетела не команда Кобина, а клуб Поворознюка
Петровский лифт: из УПЛ вылетела не команда Кобина, а клуб Поворознюка
24.05.2025, 12:10 11
Футбол
ВИДЕО. Очень повезло. Ошибка Лунина при выходе в матче с Реалом Сосьедад
ВИДЕО. Очень повезло. Ошибка Лунина при выходе в матче с Реалом Сосьедад
24.05.2025, 18:43 3
Футбол
Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: Эпицентр и Полтава вышли в УПЛ
Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: Эпицентр и Полтава вышли в УПЛ
24.05.2025, 13:57 11
Футбол
Молния ударила в самолет, на борту которого находился третья ракетка мира
Молния ударила в самолет, на борту которого находился третья ракетка мира
23.05.2025, 21:04 3
Теннис
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
25.05.2025, 06:23 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем