Скауты работают. В АПЛ готовят трансфер нападающего сборной Украины

Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Владислав Ванат привлекает внимание «Лидса», «Эвертона» и «Фулхэма», сообщает Football Insider.

По информации источника, скауты «Лидса» не раз следили за игрой 23-летнего футболиста. В клубе, который по итогам сезона поднялся из Чемпионшипа в АПЛ, намерены усилить атаку, и Владислав считается отличным кандидатом для этого.

В тоже время, есть сомнения, что Владислав будет показывать в Англии такую же результативность, какая у него была в УПЛ.

В текущем сезоне Владислав Ванат провел 45 матчей на клубном уровне, забил 21 гол и отдал 9 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» увеличило свою беспроигрышную серию в чемпионате до 32 матчей.