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Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 22:53 |
132
0

Динамо увеличило свою беспроигрышную серию в чемпионате до 32-х матчей

Последний раз подопечные Шовковского потерпели поражение 11 мая прошлого года

24 мая 2025, 22:53 |
132
0
Динамо увеличило свою беспроигрышную серию в чемпионате до 32-х матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

24 мая состоялся матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились киевское «Динамо» и «Колос» из Ковалевки.

Команды не сумели определить сильнейшего, поединок завершился со счетом 1:1. Стоит отметить, что подопечные Александра Шовковского завоевали чемпионский титул, поэтому этот поединок особого турнирного значения для «бело-синих» не имел.

Благодаря этому результату киевский коллектив увеличил свою беспроигрышную серию в чемпионате до 32-х матчей. «Динамо» не проиграло во всех матчах УПЛ в сезоне 2024/25, а также имеет два матча без поражений еще в прошлом сезоне – против «Кривбасса» (3:1) и «Руха» (2:0).

Последний раз «бело-синие» проиграли в элитном дивизионе больше года назад, а именно 11 мая в поединке с донецким «Шахтером» (0:1). Кроме того, столичный клуб уже 25 матчей подряд идет без поражений в чемпионате в домашних встречах.

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Николай Титюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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