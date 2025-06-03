Будущее Индзаги? У тренера будет встреча с руководством из-за Аль-Хиляля

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги встретится с руководством клуба, чтобы обсудить вопросы будущего сотрудничества.

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Ключевым вопросом будет переход тренера в «Аль-Хиляль», который предложил Симоне очень хороший контракт.

Известно, что наставник размышляет над предложением с заработной платой 25 миллионов евро в год с дополнительными бонусами.

У Индзаги с «Интером» контракт рассчитан до конца следующего сезона. Не исключено, что стороны будут договариваться о досрочном прекращении сотрудничества.

«Интер» с Индзаги становился чемпионом Италии в сезоне 2023/24, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также дважды был финалистом Лиги чемпионов.