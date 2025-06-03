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  4. Будущее Индзаги? У тренера будет встреча с руководством из-за Аль-Хиляля
Италия
03 июня 2025, 01:54 |
89
0

Будущее Индзаги? У тренера будет встреча с руководством из-за Аль-Хиляля

Интер уже раздумывает над новыми кандидатурами на должность главного тренера

03 июня 2025, 01:54 |
89
0
Будущее Индзаги? У тренера будет встреча с руководством из-за Аль-Хиляля
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги встретится с руководством клуба, чтобы обсудить вопросы будущего сотрудничества.

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Ключевым вопросом будет переход тренера в «Аль-Хиляль», который предложил Симоне очень хороший контракт.

Известно, что наставник размышляет над предложением с заработной платой 25 миллионов евро в год с дополнительными бонусами.

У Индзаги с «Интером» контракт рассчитан до конца следующего сезона. Не исключено, что стороны будут договариваться о досрочном прекращении сотрудничества.

«Интер» с Индзаги становился чемпионом Италии в сезоне 2023/24, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также дважды был финалистом Лиги чемпионов.

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Александр Сильченко Источник: Николо Скира
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