Будущее Индзаги? У тренера будет встреча с руководством из-за Аль-Хиляля
Интер уже раздумывает над новыми кандидатурами на должность главного тренера
Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги встретится с руководством клуба, чтобы обсудить вопросы будущего сотрудничества.
Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Ключевым вопросом будет переход тренера в «Аль-Хиляль», который предложил Симоне очень хороший контракт.
Известно, что наставник размышляет над предложением с заработной платой 25 миллионов евро в год с дополнительными бонусами.
У Индзаги с «Интером» контракт рассчитан до конца следующего сезона. Не исключено, что стороны будут договариваться о досрочном прекращении сотрудничества.
«Интер» с Индзаги становился чемпионом Италии в сезоне 2023/24, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также дважды был финалистом Лиги чемпионов.
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