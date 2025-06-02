В списке экс-тренер Шахтера. Интер нашел замену Индзаги

Интер готовится к уходу наставника Симоне Индзаги, который, по информации СМИ, согласился возглавить Аль-Хиляль и готов покинуть миланскую команду.

Клуб уже определил претендентов ему на замену. Первым в списке идет экс-тренер Шахтера и нынешний наставник Марселя Роберто Де Дзерби, который в Италии работал с Сассуоло.

Альтернативным вариантом назван Сеск Фабрегас из Комо, хотя молодой испанский специалист ранее дал понять, что хотел бы провести еще один сезон в скромной команде.

Интер неудачно провел финал сезона, проиграв гонку за титул Серии A Наполи и разгромно уступив ПСЖ в финале Лиги чемпионов.