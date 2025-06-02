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Италия
02 июня 2025, 16:23 | Обновлено 02 июня 2025, 16:33
1202
0

В списке экс-тренер Шахтера. Интер нашел замену Индзаги

Клуб готов пригласить Де Дзерби

02 июня 2025, 16:23 | Обновлено 02 июня 2025, 16:33
1202
0
В списке экс-тренер Шахтера. Интер нашел замену Индзаги
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Интер готовится к уходу наставника Симоне Индзаги, который, по информации СМИ, согласился возглавить Аль-Хиляль и готов покинуть миланскую команду.

Клуб уже определил претендентов ему на замену. Первым в списке идет экс-тренер Шахтера и нынешний наставник Марселя Роберто Де Дзерби, который в Италии работал с Сассуоло.

Альтернативным вариантом назван Сеск Фабрегас из Комо, хотя молодой испанский специалист ранее дал понять, что хотел бы провести еще один сезон в скромной команде.

Интер неудачно провел финал сезона, проиграв гонку за титул Серии A Наполи и разгромно уступив ПСЖ в финале Лиги чемпионов.

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Интер Милан Роберто Де Дзерби Сеск Фабрегас Серия A Марсель Комо
Иван Зинченко Источник: Sky Sport Italia
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