В списке экс-тренер Шахтера. Интер нашел замену Индзаги
Клуб готов пригласить Де Дзерби
Интер готовится к уходу наставника Симоне Индзаги, который, по информации СМИ, согласился возглавить Аль-Хиляль и готов покинуть миланскую команду.
Клуб уже определил претендентов ему на замену. Первым в списке идет экс-тренер Шахтера и нынешний наставник Марселя Роберто Де Дзерби, который в Италии работал с Сассуоло.
Альтернативным вариантом назван Сеск Фабрегас из Комо, хотя молодой испанский специалист ранее дал понять, что хотел бы провести еще один сезон в скромной команде.
Интер неудачно провел финал сезона, проиграв гонку за титул Серии A Наполи и разгромно уступив ПСЖ в финале Лиги чемпионов.
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