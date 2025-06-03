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Украина. Премьер лига
03 июня 2025, 02:06 |
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НОСОВ: «Возвращение Металлиста 1925 в УПЛ – это событие для Харькова»

Команда одержала победу над «Левым Берегом» в переходных матчах

03 июня 2025, 02:06 |
100
1
НОСОВ: «Возвращение Металлиста 1925 в УПЛ – это событие для Харькова»
ФК Металлист 1925. Володимир Носов

Президент футбольного клуба «Металлист 1925» Владимир Носов прокомментировал выход команды в УПЛ.

«Возвращение «Металлиста 1925» в УПЛ является очень знаковым событием для нашего клуба, болельщиков и всего Харькова. В условиях войны, когда наш город ежедневно держит удар, эта победа стала еще одним символом несокрушимости и стойкости. Харьков заслуживает иметь свой клуб в высшей лиге!

Это был сезон испытаний и очищения. Он был сложным, моментами – на грани. Но на финише команда продемонстрировала свои лучшие качества: профессионализм, сплоченность, мастерство и настоящий командный дух. «Металлист 1925» – это одна семья, которая показала, что достойна вернуться в футбольную элиту.

Благодарен нашим фанам за поддержку и веру. Мы сделаем все, чтобы наши болельщики и в дальнейшем гордились своей командой. Поздравляю всех с возвращением в Премьер-лигу!».

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чемпионат Украины по футболу Владимир Носов Металлист 1925 Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Харьков
Харьков! Харьков! Харьков!
Город герой закалён в битвах кровавых!
Не боицца дырявых, не боицца ржавых!
ахметушку , суркиса обоих разорвём!
Для Первой Столицы золото возьмём!
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