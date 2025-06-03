Металлист 1925 – в элите. Руководство поблагодарило сторонников команды

Председатель наблюдательного совета «Металлиста 1925» Богдан Бойко обратился к сторонникам клуба по поводу выхода в Украинскую Премьер-лигу.

«Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто был с нами на протяжении этого непростого сезона.

Отдельная благодарность – футбольному клубу «Левый Берег» за теплое гостеприимство и партнерскую поддержку.

Из-за войны мы не могли играть в родном Харькове, и стадион «Левый Берег» стал для нас настоящим временным домом.

Наше возвращение в УПЛ – это не только спортивное достижение, но и общая победа над обстоятельствами. Впереди – новые вызовы, но мы встречаем их сильнее, чем когда-либо.

Спасибо каждому, кто был частью этого пути! Каждый работник клуба, их семьи, и, конечно же, наши болельщики – все были неотъемлемой частью этой истории.

Мы ставим перед собой новые задачи. До встречи в УПЛ!», – прокомментировал Бойко.