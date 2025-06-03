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  4. Металлист 1925 – в элите. Руководство поблагодарило сторонников команды
Украина. Премьер лига
03 июня 2025, 01:33 |
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Металлист 1925 – в элите. Руководство поблагодарило сторонников команды

Богдан Бойко обратился ко всем, кто проходил с клубом путь в УПЛ

03 июня 2025, 01:33 |
90
0
Металлист 1925 – в элите. Руководство поблагодарило сторонников команды
ФК Металлист 1925. Богдан Бойко

Председатель наблюдательного совета «Металлиста 1925» Богдан Бойко обратился к сторонникам клуба по поводу выхода в Украинскую Премьер-лигу.

«Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто был с нами на протяжении этого непростого сезона.

Отдельная благодарность – футбольному клубу «Левый Берег» за теплое гостеприимство и партнерскую поддержку.

Из-за войны мы не могли играть в родном Харькове, и стадион «Левый Берег» стал для нас настоящим временным домом.

Наше возвращение в УПЛ – это не только спортивное достижение, но и общая победа над обстоятельствами. Впереди – новые вызовы, но мы встречаем их сильнее, чем когда-либо.

Спасибо каждому, кто был частью этого пути! Каждый работник клуба, их семьи, и, конечно же, наши болельщики – все были неотъемлемой частью этой истории.

Мы ставим перед собой новые задачи. До встречи в УПЛ!», – прокомментировал Бойко.

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Александр Сильченко Источник: ФК Металлист 1925
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