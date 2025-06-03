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Украина. Премьер лига
03 июня 2025, 01:23 | Обновлено 03 июня 2025, 01:25
41
0

У львовского Руха на просмотре находится африканский легионер

Кавсу Саннех из Гамбии уже месяц тренирует с командой УПЛ

03 июня 2025, 01:23 | Обновлено 03 июня 2025, 01:25
41
0
У львовского Руха на просмотре находится африканский легионер
ФК Рух. Кавсу Саннех

Львовский «Рух» может усилиться еще одним легионером. В расположении клуба уже почти месяц находится молодой игрок из Гамбии – защитник Кавсу Саннех.

Юный футболист тренируется как с молодежной командой, так и периодически привлекается к занятиям с основным составом. Его уже можно было заметить на трибунах во время последних матчей львовского клуба в чемпионате Украины.

Саннех родился в 2010 году, то есть ему всего 14 или 15 лет. Несмотря на юный возраст, защитник обладает солидными физическими данными и уже успел проявить себя на международном уровне – в частности, выступал за молодежную сборную Гамбии на Кубке африканских наций U-17, который проходил в Марокко.

Если Кавсу произведет хорошее впечатление, он может пополнить ряды африканских талантов в структуре львовского клуба. В составе «Руха» уже есть игрок из Гамбии – Бабукарр Фаал.

ФОТО. У львовского Руха на просмотре находится африканский легионер

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Николай Степанов Источник: Telegram
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