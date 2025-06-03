Саудовская Аравия03 июня 2025, 01:20 | Обновлено 03 июня 2025, 01:35
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Основной защитник Милана может перейти в Аль-Хиляль за 35 миллионов евро
Тео Эрнандес сейчас размышляет над предложением
03 июня 2025, 01:20 | Обновлено 03 июня 2025, 01:35
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27-летний французский защитник «Милана» Тео Эрнандес летом может перейти в клуб из Саудовской Аравии - «Аль-Хиляль».
Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, представители «Аль-Хиляля» уже начали переговоры с самим игроком.
Также известно, что сумма трансфера может достигать 35 миллионов евро.
Эрнандес сыграл за «Милан» в прошлом сезоне 49 матчей и забил 5 мячей. Также на счету защитника 6 голевых передач.
Ранее стало известно, что «Милан» сменил главного тренера.
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