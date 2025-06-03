Основной защитник Милана может перейти в Аль-Хиляль за 35 миллионов евро

27-летний французский защитник «Милана» Тео Эрнандес летом может перейти в клуб из Саудовской Аравии - «Аль-Хиляль».

Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, представители «Аль-Хиляля» уже начали переговоры с самим игроком.

Также известно, что сумма трансфера может достигать 35 миллионов евро.

Эрнандес сыграл за «Милан» в прошлом сезоне 49 матчей и забил 5 мячей. Также на счету защитника 6 голевых передач.

Ранее стало известно, что «Милан» сменил главного тренера.