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  4. Основной защитник Милана может перейти в Аль-Хиляль за 35 миллионов евро
Саудовская Аравия
03 июня 2025, 01:20 | Обновлено 03 июня 2025, 01:35
59
0

Основной защитник Милана может перейти в Аль-Хиляль за 35 миллионов евро

Тео Эрнандес сейчас размышляет над предложением

03 июня 2025, 01:20 | Обновлено 03 июня 2025, 01:35
59
0
Основной защитник Милана может перейти в Аль-Хиляль за 35 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний французский защитник «Милана» Тео Эрнандес летом может перейти в клуб из Саудовской Аравии - «Аль-Хиляль».

Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, представители «Аль-Хиляля» уже начали переговоры с самим игроком.

Также известно, что сумма трансфера может достигать 35 миллионов евро.

Эрнандес сыграл за «Милан» в прошлом сезоне 49 матчей и забил 5 мячей. Также на счету защитника 6 голевых передач.

Ранее стало известно, что «Милан» сменил главного тренера.

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Джанлука Ди Марцио Аль-Хиляль Милан трансферы трансферы Серии A Тео Эрнандес
Александр Сильченко Источник: Джанлука Ди Марцио
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