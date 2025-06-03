ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Пепе Рейна начал тренерскую карьеру

Знаменитый испанский вратарь Пепе Рейна официально стал новым главным тренером юношеской команды Вильярреала U19.

42-летний Пепе Рейна имеет тесную связь с «желтой субмариной». Он выступал за Вильярреал в 2002–2005 годах, а также вернулся в клуб в конце карьеры (2022–2024). После завершения этого сезона, который он провел в итальянском Комо, Пепе Рейна объявил о завершении профессиональной карьеры игрока.

Последний матч в профессиональном футболе Пепе Рейна не смог доиграть до финального свистка. Вратарь Комо получил красную карточку в матче против Интера 23 мая, это была встреча последнего, 38-го тура Серии А. Арбитр удалил Пепе за фол последней надежды против нападающего Мехди Тареми.

Пепе Рейна начал свою взрослую карьеру в 1999 году и играл до 2025 года. Он выступал за команды: Барселона, Вильярреал, Ливерпуль, Наполи, Бавария, Наполи, Милан, Астон Вилла, Лацио, снова Вильярреал, Комо. Его полная статистика за карьеру: 987 матчей и 11 выигранных трофеев. Также трижды получал «Золотую перчатку» Английской Премьер-лиги (2005/06, 2006/07, 2007/08) с Ливерпулем.

Теперь Пепе Рейна начинает новый этап в футбольной жизни – в роли наставника юношеской команды Вильярреал U19.