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Испания
03 июня 2025, 00:34 | Обновлено 03 июня 2025, 00:47
153
0

ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Пепе Рейна начал тренерскую карьеру

Знаменитый испанский вратарь повесил бутсы на гвоздь и возглавил Вильярреал U-19

03 июня 2025, 00:34 | Обновлено 03 июня 2025, 00:47
153
0
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Пепе Рейна начал тренерскую карьеру
ФК Вильярреал. Пепе Рейна

Знаменитый испанский вратарь Пепе Рейна официально стал новым главным тренером юношеской команды Вильярреала U19.

42-летний Пепе Рейна имеет тесную связь с «желтой субмариной». Он выступал за Вильярреал в 2002–2005 годах, а также вернулся в клуб в конце карьеры (2022–2024). После завершения этого сезона, который он провел в итальянском Комо, Пепе Рейна объявил о завершении профессиональной карьеры игрока.

Последний матч в профессиональном футболе Пепе Рейна не смог доиграть до финального свистка. Вратарь Комо получил красную карточку в матче против Интера 23 мая, это была встреча последнего, 38-го тура Серии А. Арбитр удалил Пепе за фол последней надежды против нападающего Мехди Тареми.

Пепе Рейна начал свою взрослую карьеру в 1999 году и играл до 2025 года. Он выступал за команды: Барселона, Вильярреал, Ливерпуль, Наполи, Бавария, Наполи, Милан, Астон Вилла, Лацио, снова Вильярреал, Комо. Его полная статистика за карьеру: 987 матчей и 11 выигранных трофеев. Также трижды получал «Золотую перчатку» Английской Премьер-лиги (2005/06, 2006/07, 2007/08) с Ливерпулем.

Теперь Пепе Рейна начинает новый этап в футбольной жизни – в роли наставника юношеской команды Вильярреал U19.

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Пепе Рейна Вильярреал назначение тренера Ла Лига чемпионат Испании по футболу завершение карьеры Комо
Николай Степанов Источник: ФК Вильярреал
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