Легендарное удаление. Рейна не смог доиграть последний матч в карьере
Пепе Рейна получил красную карточку в матче против «Интера»
В пятницу, 23 мая, проходит один из решающих матчей в борьбе за чемпионский титул итальянской Серии А. Миланский «Интер» на выезде играет с «Комо».
Этот матч был особенным для голкипера «Комо» Пепе Рейны, который по окончании нынешнего сезона завершит профессиональную карьеру.
Легендарный испанец не смог доиграть свой последний матч в профессиональной карьере. Арбитр удалил Рейну в матче 38 тура Серии А против миланского Интера за фол последней надежды. Голкипер сфолил против Тареми.
В нынешнем сезоне Интер занимает второе место турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 78 турнирных пунктов после 37 сыгранных матчей. Лидирует в турнирке Наполи с 79 баллами.
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