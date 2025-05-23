Легендарное удаление. Рейна не смог доиграть последний матч в карьере

В пятницу, 23 мая, проходит один из решающих матчей в борьбе за чемпионский титул итальянской Серии А. Миланский «Интер» на выезде играет с «Комо».

Этот матч был особенным для голкипера «Комо» Пепе Рейны, который по окончании нынешнего сезона завершит профессиональную карьеру.

Легендарный испанец не смог доиграть свой последний матч в профессиональной карьере. Арбитр удалил Рейну в матче 38 тура Серии А против миланского Интера за фол последней надежды. Голкипер сфолил против Тареми.

В нынешнем сезоне Интер занимает второе место турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 78 турнирных пунктов после 37 сыгранных матчей. Лидирует в турнирке Наполи с 79 баллами.