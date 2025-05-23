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Италия
23 мая 2025, 22:59 | Обновлено 23 мая 2025, 23:00
1109
1

Легендарное удаление. Рейна не смог доиграть последний матч в карьере

Пепе Рейна получил красную карточку в матче против «Интера»

23 мая 2025, 22:59 | Обновлено 23 мая 2025, 23:00
1109
1
Легендарное удаление. Рейна не смог доиграть последний матч в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Пепе Рейна

В пятницу, 23 мая, проходит один из решающих матчей в борьбе за чемпионский титул итальянской Серии А. Миланский «Интер» на выезде играет с «Комо».

Этот матч был особенным для голкипера «Комо» Пепе Рейны, который по окончании нынешнего сезона завершит профессиональную карьеру.

Легендарный испанец не смог доиграть свой последний матч в профессиональной карьере. Арбитр удалил Рейну в матче 38 тура Серии А против миланского Интера за фол последней надежды. Голкипер сфолил против Тареми.

В нынешнем сезоне Интер занимает второе место турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 78 турнирных пунктов после 37 сыгранных матчей. Лидирует в турнирке Наполи с 79 баллами.

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Пепе Рейна Серия A удаление (красная карточка) Интер Милан Комо
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Так Рейна ще більше запам'ятається. Не нудний якийсь останній матч, а з вилученням)
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