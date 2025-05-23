С голом защитника. Интер и Комо закончили первый тайм матча Серии А
Команды играют матч 38 тура Серии А
В пятницу, 23 мая, проходит один из решающих матчей в борьбе за чемпионский титул итальянской Серии А. Миланский «Интер» на выезде играет с «Комо».
Подопечные Симоне Индзаги открыли счет во встрече. Нидерландский защитник Стефан де Врей забил на 21 минуте встречи после хорошей подачи с углового, поразив ворота хозяев. Этот гол стал единственным в первом тайме.
На 45 минуте матча судья удалил Пепе Рейну, который осуществил фол последней надежды, сбив форварда Интера.
Параллельно «Наполи» сыграет домашний матч против «Кальяри».
В нынешнем сезоне Интер занимает второе место турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 78 турнирных пунктов после 37 сыгранных матчей. Лидирует в турнирке Наполи с 79 баллами.
Серия А. 38 тур, 23 мая
Комо – Интер – 0:1 (перерыв)
Гол: Де Врей, 21
Удаление: Рейна, 45
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