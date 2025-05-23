С голом защитника. Интер и Комо закончили первый тайм матча Серии А

В пятницу, 23 мая, проходит один из решающих матчей в борьбе за чемпионский титул итальянской Серии А. Миланский «Интер» на выезде играет с «Комо».

Подопечные Симоне Индзаги открыли счет во встрече. Нидерландский защитник Стефан де Врей забил на 21 минуте встречи после хорошей подачи с углового, поразив ворота хозяев. Этот гол стал единственным в первом тайме.

На 45 минуте матча судья удалил Пепе Рейну, который осуществил фол последней надежды, сбив форварда Интера.

Параллельно «Наполи» сыграет домашний матч против «Кальяри».

В нынешнем сезоне Интер занимает второе место турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 78 турнирных пунктов после 37 сыгранных матчей. Лидирует в турнирке Наполи с 79 баллами.



Серия А. 38 тур, 23 мая

Комо – Интер – 0:1 (перерыв)

Гол: Де Врей, 21

Удаление: Рейна, 45