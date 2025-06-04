Суркис определил, за сколько Динамо готово продать Михавко

Киевский клуб «Динамо» определился с ценником на 20-летнего центрального защитника Тараса Михавко.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, киевляне недавно получили предложение в размере 10 миллионов евро от «Порту». Однако Игорь Суркис отклонил его, президент киевского клуба хочет получить за Михавка вдвое больше – 20 миллионов евро.

В этом сезоне Михавко провел 39 матчей, забил один гол и сделал две голевые передачи. Ранее сообщалось, что футболист киевского «Динамо» попал в список номинантов премии Golden Boy.