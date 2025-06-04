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Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 01:53 |
72
1

Суркис определил, за сколько Динамо готово продать Михавко

«Динамо» рассчитывает получить за центрбека 20 миллионов евро

04 июня 2025, 01:53 |
72
1
Суркис определил, за сколько Динамо готово продать Михавко
ФК Динамо. Тарас Михавко

Киевский клуб «Динамо» определился с ценником на 20-летнего центрального защитника Тараса Михавко.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, киевляне недавно получили предложение в размере 10 миллионов евро от «Порту». Однако Игорь Суркис отклонил его, президент киевского клуба хочет получить за Михавка вдвое больше – 20 миллионов евро.

В этом сезоне Михавко провел 39 матчей, забил один гол и сделал две голевые передачи. Ранее сообщалось, что футболист киевского «Динамо» попал в список номинантов премии Golden Boy.

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Тарас Михавко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Игорь Суркис
Дмитрий Олейник Источник: Циганик LIVE
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apepa
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