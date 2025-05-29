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Украина. Премьер лига
29 мая 2025, 07:41 |
1253
0

Футболист киевского Динамо попал в список номинантов премии Golden Boy

Тарас Михавко разместился на 37-й позиции в рейтинге претендентов отTuttoSport

29 мая 2025, 07:41 |
1253
0
Футболист киевского Динамо попал в список номинантов премии Golden Boy
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко

Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко попал в список номинантов на премию Golden Boy 2025 – эта награда присуждается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.

19-летний украинский игрок вошел в список из 100 номинантов и разместился на 37-й позиции. В этом сезоне Михавко провел 39 матчей на клубном уровне, в которых забил один гол и отдал две результативных передачи.

Лидирует в рейтинге футболист испанской «Барселоны» Ламин Ямаль, который побеждал на этой премии в прошлом году. Второе место в списке номинантов занимает еще один представитель каталонского клуба, защитник Пау Кубарси.

Тройку главных претендентов на награду замыкает вингер французского ПСЖ Дезире Дуэ. Премию Golden Boy проводит издание TuttoSport, которое составило рейтинг из 100 футболистов на основании алгоритма Football Benchmark. Все претенденты на престижную награду были объявлены в театре Кучинелли в итальянском городе Соломео.

Первая десятка рейтинга претендентов на премию Golden Boy 2025

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Тарас Михавко Барселона Ламин Ямаль Пау Кубарси ПСЖ Дезире Дуэ Golden Boy
Николай Титюк Источник: Tuttosport
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