Футболист киевского Динамо попал в список номинантов премии Golden Boy

Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко попал в список номинантов на премию Golden Boy 2025 – эта награда присуждается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.

19-летний украинский игрок вошел в список из 100 номинантов и разместился на 37-й позиции. В этом сезоне Михавко провел 39 матчей на клубном уровне, в которых забил один гол и отдал две результативных передачи.

Лидирует в рейтинге футболист испанской «Барселоны» Ламин Ямаль, который побеждал на этой премии в прошлом году. Второе место в списке номинантов занимает еще один представитель каталонского клуба, защитник Пау Кубарси.

Тройку главных претендентов на награду замыкает вингер французского ПСЖ Дезире Дуэ. Премию Golden Boy проводит издание TuttoSport, которое составило рейтинг из 100 футболистов на основании алгоритма Football Benchmark. Все претенденты на престижную награду были объявлены в театре Кучинелли в итальянском городе Соломео.

Первая десятка рейтинга претендентов на премию Golden Boy 2025