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  4. Спортивный директор Оболони отреагировал на слухи об интересе к Шищенко
Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 23:19 | Обновлено 02 июня 2025, 23:27
303
0

Спортивный директор Оболони отреагировал на слухи об интересе к Шищенко

По словам Олега Мазуренко, никаких предложений пивоварам не поступало

02 июня 2025, 23:19 | Обновлено 02 июня 2025, 23:27
303
0
Спортивный директор Оболони отреагировал на слухи об интересе к Шищенко
ФК Оболонь. Олег Мазуренко

После того как Руслан Ротань покинул «Александрию», на вакантную должность главного тренера появилось несколько претендентов.

В частности, по сообщениям СМИ, горожане проявляют интерес к наставнику «Оболони» Сергею Шищенко.

Однако спортивный директор ФК «Оболонь» Олег Мазуренко эксклюзивно для Sport.ua сообщил, что никаких официальных предложений по Шищенко, который еще связан контрактом на два года, не поступало.

Футболисты «Оболони» вернутся из отпуска 25 июня и будут готовиться к новому сезону УПЛ в Киеве.

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Сергей Шищенко чемпионат Украины по футболу отставка назначение тренера Украинская Премьер-лига Оболонь Киев инсайд Олег Мазуренко Александрия
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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