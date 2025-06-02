Спортивный директор Оболони отреагировал на слухи об интересе к Шищенко
По словам Олега Мазуренко, никаких предложений пивоварам не поступало
После того как Руслан Ротань покинул «Александрию», на вакантную должность главного тренера появилось несколько претендентов.
В частности, по сообщениям СМИ, горожане проявляют интерес к наставнику «Оболони» Сергею Шищенко.
Однако спортивный директор ФК «Оболонь» Олег Мазуренко эксклюзивно для Sport.ua сообщил, что никаких официальных предложений по Шищенко, который еще связан контрактом на два года, не поступало.
Футболисты «Оболони» вернутся из отпуска 25 июня и будут готовиться к новому сезону УПЛ в Киеве.
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