Флорентино Перес запланировал трансфер лучшего игрока мира в Реал
Президент рассчитывает подписать Родри – действующего обладателя Золотого мяча
Президент «Реала» Флорентино Перес запланировал масштабный трансфер.
По информации испанских СМИ, Перес изучает этим летом возможность трансфера испанца Родри из «Манчестер Сити», с игроком скоро будут контакты. К активным действиям «Реал» планирует перейти уже следующим летом.
Перес хочет приобрести действующего обладателя Золотого мяча летом 2026 года, за год до завершения его контракта с «Манчестер Сити». Родри пропускает этот сезон из-за травмы.
Ранее главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о будущем Родриго в мадридском клубе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Защитник Александр Мартынюк рассказал о разговоре с главным тренером
Роман Солодаренко рассказал об амбициях «Кудровки»