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  4. Флорентино Перес запланировал трансфер лучшего игрока мира в Реал
Испания
06 июня 2025, 01:19 |
61
0

Флорентино Перес запланировал трансфер лучшего игрока мира в Реал

Президент рассчитывает подписать Родри – действующего обладателя Золотого мяча

06 июня 2025, 01:19 |
61
0
Флорентино Перес запланировал трансфер лучшего игрока мира в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Президент «Реала» Флорентино Перес запланировал масштабный трансфер.

По информации испанских СМИ, Перес изучает этим летом возможность трансфера испанца Родри из «Манчестер Сити», с игроком скоро будут контакты. К активным действиям «Реал» планирует перейти уже следующим летом.

Перес хочет приобрести действующего обладателя Золотого мяча летом 2026 года, за год до завершения его контракта с «Манчестер Сити». Родри пропускает этот сезон из-за травмы.

Ранее главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о будущем Родриго в мадридском клубе.

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Флорентино Перес Манчестер Сити Реал Мадрид трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Родри
Дмитрий Олейник Источник
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