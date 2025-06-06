Флорентино Перес запланировал трансфер лучшего игрока мира в Реал

Президент «Реала» Флорентино Перес запланировал масштабный трансфер.

По информации испанских СМИ, Перес изучает этим летом возможность трансфера испанца Родри из «Манчестер Сити», с игроком скоро будут контакты. К активным действиям «Реал» планирует перейти уже следующим летом.

Перес хочет приобрести действующего обладателя Золотого мяча летом 2026 года, за год до завершения его контракта с «Манчестер Сити». Родри пропускает этот сезон из-за травмы.

Ранее главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о будущем Родриго в мадридском клубе.