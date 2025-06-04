Реал готовится заработать 100 миллионов евро за трансфер звезды футбола

Мадридский «Реал» готов этим летом продать звездного футболиста.

По информации испанских СМИ, президент клуба Флорентино Перес готов продать вингера Родриго, ведь бразилец сам выразил желание покинуть «Реал». Отмечается, что Родриго заинтересовал «Арсенал» и «Манчестер Сити». Однако у мадридского клуба есть одно условие – потенциальный покупатель должен заплатить за его трансфер не менее сто миллионов евро.

В этом сезоне Родриго провел 51 матч, забил 14 голов и сделал 10 ассистов. Ранее главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о будущем Родриго в мадридском клубе.