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  4. Любенович может возглавить команду УПЛ, но есть и другой кандидат
Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 22:46 | Обновлено 02 июня 2025, 23:51
514
0

Любенович может возглавить команду УПЛ, но есть и другой кандидат

Луганская Заря также ведет переговоры с Виктором Скрипником

02 июня 2025, 22:46 | Обновлено 02 июня 2025, 23:51
514
0
Любенович может возглавить команду УПЛ, но есть и другой кандидат
ФК Минай. Желько Любенович

Луганская «Заря» рассматривает вариант с приглашением Желько Любеновича на должность главного тренера, сообщает UA-Футбол.

43-летний сербский специалист вошел в шорт-лист претендентов, другой вариант для руководства клуба – Виктор Скрипник. Если переговоры с ним завершатся неудачей, «Заря» может сделать ставку именно на Любеновича, который хорошо знаком с луганским клубом.

Сообщается, что Любенович уже проводит предварительные переговоры с потенциальными новичками – на случай своего назначения.

С ноября 2023 по январь 2025 года Любенович возглавлял «Минай». До этого он работал в структуре «Зари» – скаутом и помощником тренера юношеской команды U-19. В качестве игрока провел за луганский клуб 164 матча в период с 2012 по 2018 год.

В настоящее время «Зарю» временно возглавляет Младен Бартулович. Официальных решений по новому главному тренеру клуб пока не объявлял.

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Желько Любенович Заря Луганск Виктор Скрипник назначение тренера отставка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Младен Бартулович
Николай Степанов Источник: UA-Football
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