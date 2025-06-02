Любенович может возглавить команду УПЛ, но есть и другой кандидат
Луганская Заря также ведет переговоры с Виктором Скрипником
Луганская «Заря» рассматривает вариант с приглашением Желько Любеновича на должность главного тренера, сообщает UA-Футбол.
43-летний сербский специалист вошел в шорт-лист претендентов, другой вариант для руководства клуба – Виктор Скрипник. Если переговоры с ним завершатся неудачей, «Заря» может сделать ставку именно на Любеновича, который хорошо знаком с луганским клубом.
Сообщается, что Любенович уже проводит предварительные переговоры с потенциальными новичками – на случай своего назначения.
С ноября 2023 по январь 2025 года Любенович возглавлял «Минай». До этого он работал в структуре «Зари» – скаутом и помощником тренера юношеской команды U-19. В качестве игрока провел за луганский клуб 164 матча в период с 2012 по 2018 год.
В настоящее время «Зарю» временно возглавляет Младен Бартулович. Официальных решений по новому главному тренеру клуб пока не объявлял.
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