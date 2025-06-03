Легендарный клуб Англии нацелился на Лунина. Известна сумма трансфера

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за недостатка игровой практики.

По информации Teamtalk, украинского вратаря этим летом попытается купить английский «Манчестер Юнайтед». Наставник «дьяволов» Рубан Аморим хочет заменить Андре Онана на Лунина. «МЮ» готов удовлетворить финансовые запросы «Реала» и заплатить 25-30 миллионов евро. Дальше все зависит от самого Лунина.

В этом сезоне Лунин провел 14 поединков, пропустил 19 голов и шесть раз сыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.