У легионера Динамо закончилась аренда. Вернется ли он в Киев?

Датский «Виборг» не стал активировать опцию выкупа центрального полузащитника Джастина Лонвейка, арендованного у киевского «Динамо».

Вернется ли Лонвейк в Киев – дальнейшая судьба 25-летнего игрока станет известна в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Лонвейк не желает оставаться в составе «Динамо» и отказывается играть в УПЛ. Была информация, что клуб планировал вновь отдать футболиста в аренду.

В сезоне 2024/25 суринамский футболист провел за «Виборг» 20 матчей и забил 1 гол в чемпионате Дании, а также сыграл 6 поединков в Кубке.

Контракт Джастина с киевским клубом действует до лета 2027 года. Он перешел в «Динамо» в 2023 году из бельгийского «Андерлехта» за 2 миллиона евро, однако не сумел закрепиться в составе киевского клуба.