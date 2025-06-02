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  4. У легионера Динамо закончилась аренда. Вернется ли он в Киев?
Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 21:45 | Обновлено 02 июня 2025, 21:57
610
2

У легионера Динамо закончилась аренда. Вернется ли он в Киев?

Контракт Джастина Лонвейка не будет выкуплен клубом Виборг из Дании

02 июня 2025, 21:45 | Обновлено 02 июня 2025, 21:57
610
2
У легионера Динамо закончилась аренда. Вернется ли он в Киев?
ФК Динамо. Джастин Лонвейк

Датский «Виборг» не стал активировать опцию выкупа центрального полузащитника Джастина Лонвейка, арендованного у киевского «Динамо».

Вернется ли Лонвейк в Киев – дальнейшая судьба 25-летнего игрока станет известна в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Лонвейк не желает оставаться в составе «Динамо» и отказывается играть в УПЛ. Была информация, что клуб планировал вновь отдать футболиста в аренду.

В сезоне 2024/25 суринамский футболист провел за «Виборг» 20 матчей и забил 1 гол в чемпионате Дании, а также сыграл 6 поединков в Кубке.

Контракт Джастина с киевским клубом действует до лета 2027 года. Он перешел в «Динамо» в 2023 году из бельгийского «Андерлехта» за 2 миллиона евро, однако не сумел закрепиться в составе киевского клуба.

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Динамо Киев трансферы аренда игрока чемпионат Дании по футболу Виборг трансферы УПЛ Джастин Лонвейк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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apepa
2 миллиона выброшенных на ветер. суркис никогда не умел  покупать хороших игроков.
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