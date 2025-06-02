ГВАРДИОЛА: «Этот момент является ключевым для Реала. Непобедимый год»
Испанский тренер отреагировал на назначение Хаби Алонсо наставником «Реала»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отреагировал на назначение главным тренером «Реала» испанского специалиста Хаби Алонсо.
«Назначение Алонсо в «Реал»? Он показал, на что способен в «Байере», имел непобедимый год. Он хорошо знает «Реал», это ключевой момент для клуба. Я желаю Хаби всего наилучшего. Мы с ним часто общаемся, надеюсь, что у него в «Реале» все будет хорошо», — сказал Гвардиола.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» кроме Де Брюйне распрощается еще с двумя ветеранами клуба.
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