ГВАРДИОЛА: «Этот момент является ключевым для Реала. Непобедимый год»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отреагировал на назначение главным тренером «Реала» испанского специалиста Хаби Алонсо.

«Назначение Алонсо в «Реал»? Он показал, на что способен в «Байере», имел непобедимый год. Он хорошо знает «Реал», это ключевой момент для клуба. Я желаю Хаби всего наилучшего. Мы с ним часто общаемся, надеюсь, что у него в «Реале» все будет хорошо», — сказал Гвардиола.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» кроме Де Брюйне распрощается еще с двумя ветеранами клуба.