Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГВАРДИОЛА: «Этот момент является ключевым для Реала. Непобедимый год»
Испания
02 июня 2025, 20:17 |
718
0

ГВАРДИОЛА: «Этот момент является ключевым для Реала. Непобедимый год»

Испанский тренер отреагировал на назначение Хаби Алонсо наставником «Реала»

02 июня 2025, 20:17 |
718
0
ГВАРДИОЛА: «Этот момент является ключевым для Реала. Непобедимый год»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отреагировал на назначение главным тренером «Реала» испанского специалиста Хаби Алонсо.

«Назначение Алонсо в «Реал»? Он показал, на что способен в «Байере», имел непобедимый год. Он хорошо знает «Реал», это ключевой момент для клуба. Я желаю Хаби всего наилучшего. Мы с ним часто общаемся, надеюсь, что у него в «Реале» все будет хорошо», — сказал Гвардиола.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» кроме Де Брюйне распрощается еще с двумя ветеранами клуба.

По теме:
Ламин ЯМАЛЬ: «Реал Мадрид? Нет, это невозможно»
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико продлил контракт с лучшим бомбардиром в истории клуба
Помощь Миколенко. Эвертон вернет защитника, которого продал за 55 миллионов
Пеп Гвардиола Хаби Алонсо Манчестер Сити Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Marca
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клубный чемпионат мира 2025. Полный состав групп главного летнего турнира
Футбол | 02 июня 2025, 01:23 0
Клубный чемпионат мира 2025. Полный состав групп главного летнего турнира
Клубный чемпионат мира 2025. Полный состав групп главного летнего турнира

Турнир с участием 32 команд состоится в США с 15 июня по 13 июля

Йожеф САБО: «Вы видели, что сделал Довбик? Это ненормально»
Футбол | 02 июня 2025, 07:48 5
Йожеф САБО: «Вы видели, что сделал Довбик? Это ненормально»
Йожеф САБО: «Вы видели, что сделал Довбик? Это ненормально»

Известный экс-тренер – о результатах Артема в «Роме»

Туран запросил у Шахтера четырех новичков из Турции. Один стоит 20 млн евро
Футбол | 02.06.2025, 19:36
Туран запросил у Шахтера четырех новичков из Турции. Один стоит 20 млн евро
Туран запросил у Шахтера четырех новичков из Турции. Один стоит 20 млн евро
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
Бокс | 02.06.2025, 08:21
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
Ворскла приняла решение по Максимову после катастрофы в УПЛ
Футбол | 02.06.2025, 19:57
Ворскла приняла решение по Максимову после катастрофы в УПЛ
Ворскла приняла решение по Максимову после катастрофы в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Голкипер Реала получил предложение на €100 млн. В Мадриде приняли решение
Голкипер Реала получил предложение на €100 млн. В Мадриде приняли решение
01.06.2025, 08:32 1
Футбол
Три футболиста ПСЖ не будут считаться победителями Лиги чемпионов
Три футболиста ПСЖ не будут считаться победителями Лиги чемпионов
02.06.2025, 08:17 4
Футбол
Свитолина отыграла 3 матчбола у Паолини и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос!
Свитолина отыграла 3 матчбола у Паолини и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос!
01.06.2025, 14:35 70
Теннис
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
01.06.2025, 00:45 2
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Я в жизни не видел ничего подобного, он доминирует»
Зинедин ЗИДАН: «Я в жизни не видел ничего подобного, он доминирует»
01.06.2025, 00:46 2
Футбол
Боб АРУМ: «За 60 лет я еще не видел такого боксера, как он»
Боб АРУМ: «За 60 лет я еще не видел такого боксера, как он»
02.06.2025, 06:22 1
Бокс
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
01.06.2025, 07:23 7
Футбол
Усик проведет бой по правилам ММА. Переговоры с соперником прошли успешно
Усик проведет бой по правилам ММА. Переговоры с соперником прошли успешно
01.06.2025, 07:22 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем