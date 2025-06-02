Вместо одной легенды – другая. Назван новый тренер Степаненко в Эюпспоре

Руководство турецкого «Эюпспора» определилось с заменой Арде Турану, который ушел в «Шахтер», на посту наставника первой команды.

Сообщается, что «Эюпспор» согласовал детали сотрудничества с 44-летним Эмре Белезоглу, который ныне является коучем «Антальяспора».

За «Эюпспор» с начала нынешнего года выступает 35-летний украинец Тарас Степаненко.

Отметим, что Эмре Белезоглу, как и Арда Туран, является легендарным для Турции футболистом. В свое время он сыграл 101 поединок за национальную команду страны, став с ней бронзовым призером на ЧМ-2002 и на Евро-2008.