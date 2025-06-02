Ламин ЯМАЛЬ: «Реал Мадрид? Нет, это невозможно»

«Барселона» объявила о продлении контракта со своим молодым талантом. Новое соглашение с 17-летним Ламином Ямалем будет действовать до 2031 года. Срок предыдущего контракта истекал летом 2026 года.

Талантливый вингер отреагировал на слухи испанской прессы, что им интересуется «Реал» Мадрид. Ямаль раз и навсегда закрыл этот вопрос.

«Перейду ли я в «Реал» Мадрид. Нет, это невозможно», – откровенно признался вингер.

В сезоне 2024/25 Ямаль провел 55 матчей. Забил 18 мячей и отдал 25 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.