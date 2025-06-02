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  4. Ламин ЯМАЛЬ: «Реал Мадрид? Нет, это невозможно»
Испания
02 июня 2025, 19:04 |
385
1

Ламин ЯМАЛЬ: «Реал Мадрид? Нет, это невозможно»

Вингер отреагировал на слухи о его возможном переходе в «Реал»

02 июня 2025, 19:04 |
385
1
Ламин ЯМАЛЬ: «Реал Мадрид? Нет, это невозможно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

«Барселона» объявила о продлении контракта со своим молодым талантом. Новое соглашение с 17-летним Ламином Ямалем будет действовать до 2031 года. Срок предыдущего контракта истекал летом 2026 года.

Талантливый вингер отреагировал на слухи испанской прессы, что им интересуется «Реал» Мадрид. Ямаль раз и навсегда закрыл этот вопрос.

«Перейду ли я в «Реал» Мадрид. Нет, это невозможно», – откровенно признался вингер.

В сезоне 2024/25 Ямаль провел 55 матчей. Забил 18 мячей и отдал 25 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

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Барселона Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Ламин Ямаль
Дмитрий Олейник Источник: Фабрицио Романо
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Игорь Левченко
Юморист, а кто у него будет спрашивать!? Будулай тоже не хотел в ДК)
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