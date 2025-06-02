Капитан сборной Украины – цель для топ-клуба. Его заменит украинец

29-летний капитан «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко может в скором времени сменить клубную прописку.

По информации украинского журналиста Виктора Вацко, Матвиенко активно интересует лиссабонскую «Бенфику», за которую играет еще один украинец Анатолий Трубин.

«Горняки» уже решили, кем готовы заменить Матвиенко. «Шахтер» готов приобрести в «Александрии» 33-летнего центрбка Артема Шабанова.

В этом сезоне Матвиенко провел 33 матча, забил три гола и сделал три ассиста. Ранее сообщалось, что «Бенфика» настроена приобрести Судакова.