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  4. Капитан сборной Украины – цель для топ-клуба. Его заменит украинец
Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 19:39 |
3707
12

Капитан сборной Украины – цель для топ-клуба. Его заменит украинец

Николай Матвиенко стал целью для «Бенфики»

02 июня 2025, 19:39 |
3707
12
Капитан сборной Украины – цель для топ-клуба. Его заменит украинец
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

29-летний капитан «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко может в скором времени сменить клубную прописку.

По информации украинского журналиста Виктора Вацко, Матвиенко активно интересует лиссабонскую «Бенфику», за которую играет еще один украинец Анатолий Трубин.

«Горняки» уже решили, кем готовы заменить Матвиенко. «Шахтер» готов приобрести в «Александрии» 33-летнего центрбка Артема Шабанова.

В этом сезоне Матвиенко провел 33 матча, забил три гола и сделал три ассиста. Ранее сообщалось, что «Бенфика» настроена приобрести Судакова.

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Николай Матвиенко Бенфика Шахтер Донецк Александрия трансферы УПЛ Артем Шабанов
Дмитрий Олейник Источник: Вацко Live
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Комментарии 12
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Remark
Не смішіть 🙄
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+5
SosokDayany
Ахахах , це реально смішно . Можливо він не знає , але поза його спиною в збірній і в Шахтарі його називають Коля Привоз .
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+4
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MaximusOne
Шило на мило.
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+3
Олександр
Капітан днр
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+2
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ViAn
Капітан Збірної України - Андрій Ярмоленко.
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
GloryUkraine
Це новий анекдот?😀
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+2
Alehandro
Це виглядало б як прикол, якщо не знати що, наприклад, Отаменді витворяє зараз у захисті Бенфіці)
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0
apepa
От Лиссабона и до Чёрного Моря.
Всех сильней Матвиенко Коля!
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-1
❤️Серце ⚒️Віталі в лапках Мурлики😸
Очень круто! ⚒️Донбасс и Крым🌊 воссоединятся в Лиссабоне, эта связка так впечатлит всю Европу, что европейцы захотят ещё сильнее помочь нам вернуть эти кладези талантов! 😊
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-1
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