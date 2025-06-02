У Судакова появился вариант трансфера. Там украинец – лидер клуба

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

По информации источника, украинцем интересуется португальская «Бенфика», лидером которой является голкипер сборной Украины Анатолий Трубин. Португальцы готовы навязать борьбу итальянскому «Наполи» за трансфер украинского вратаря.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

Ранее 22-летний Судаков ранее давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.