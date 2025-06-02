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Португалия
02 июня 2025, 03:03 | Обновлено 02 июня 2025, 03:30
126
0

У Судакова появился вариант трансфера. Там украинец – лидер клуба

Игроком интересуется «Бенфика»

02 июня 2025, 03:03 | Обновлено 02 июня 2025, 03:30
126
0
У Судакова появился вариант трансфера. Там украинец – лидер клуба
ФК Шахтер. Георгий Судаков

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

По информации источника, украинцем интересуется португальская «Бенфика», лидером которой является голкипер сборной Украины Анатолий Трубин. Португальцы готовы навязать борьбу итальянскому «Наполи» за трансфер украинского вратаря.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

Ранее 22-летний Судаков ранее давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.

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Бенфика Георгий Судаков трансферы УПЛ трансферы Шахтер Донецк Наполи
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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