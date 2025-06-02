Тренер сборной Украины может возглавить амбициозный украинский клуб

Команда «Металлист 1925» Харьков повысилась в классе и будет играть в УПЛ в сезоне 2025/26.

ФК «Металлист 1925» и во втором матче плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне 2025/26 победил «Левый Берег» со счетом 1:0 и одержал общую победу в этом противостоянии (в первом матче – также победа со счетом 1:0).

По информации портала ТаТоТаке, харьковский клуб находится в активном поиске нового тренера. Источник предполагает, что харьковчане готовы назначить новым главным тренером наставника сборной Украины U-21 Унаи Мельгосу.

«Металлист 1925» будет пытаться не первый раз назначить Мельгосу – подобные переговоры уже велись в 2023 году.