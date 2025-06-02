Буковина завершила сотрудничество еще с двумя игроками
Также стало известно, в поле зрения черновчан Роман Григорчук или нет
Как стало известно Sport.ua, перволиговая «Буковина» решила не продолжать сотрудничество с вратарем Иваном Пономаренко и полузащитником Романом Бодней, у которых закончился контракт.
Кроме того, ранее стало известно, что команду покинут защитник Игорь Солдат и полузащитник Владислав Хамелюк.
По имеющейся информации, черновицкую команду после возвращения из отпуска 23 июня могут покинуть еще 2-3 футболиста, которые не оправдали надежд в прошлом сезоне.
Что же касается вакантной должности главного тренера, то сообщения в СМИ о том, что «Буковину» может возглавить известный специалист Роман Григорчук, не соответствует действительности. Его вообще нет среди претендентов на эту должность.
В то же время стало известно, в межсезонье «Буковина» планирует усилиться 5-6 новобранцами.
Ранее мы сообщали, что в черновицкой «Буковине» происходят кадровые изменения после завершения сезона Первой лиги.
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