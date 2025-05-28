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Украина. Первая лига
28 мая 2025, 03:23 | Обновлено 28 мая 2025, 04:11
73
0

Несколько игроков покинут Буковину по окончании сезона

Команда из Черновцов заняла 7-е место в чемпионской группе Первой лиги

28 мая 2025, 03:23 | Обновлено 28 мая 2025, 04:11
73
0
Несколько игроков покинут Буковину по окончании сезона
ФК Буковина

В черновицкой Буковине происходят кадровые изменения после завершения сезона Первой лиги.

Защитник Игорь Солдат и полузащитник Владислав Хамелюк покидают команду.

В то же время защитник Никита Безуглый уже ведет переговоры с руководством клуба о продлении сотрудничества.

После окончания контракта 30 июня команду покинет универсал Ян Морговский. У него есть амбиции попробовать свои силы на более высоком уровне, он ведет переговоры с несколькими клубами УПЛ, а также получил интерес от иностранного клуба.

Буковина набрала 30 очков и заняла 7-е место в чемпионской группе Первой лиги.

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Буковина Черновцы Первая лига Украины трансферы УПЛ трансферы чемпионат Украины по футболу расторжение контракта Дмитрий Венков Игорь Солдат Владислав Хамелюк Никита Безуглый Ян Морговский
Николай Степанов Источник: Telegram
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