Несколько игроков покинут Буковину по окончании сезона
Команда из Черновцов заняла 7-е место в чемпионской группе Первой лиги
В черновицкой Буковине происходят кадровые изменения после завершения сезона Первой лиги.
Защитник Игорь Солдат и полузащитник Владислав Хамелюк покидают команду.
В то же время защитник Никита Безуглый уже ведет переговоры с руководством клуба о продлении сотрудничества.
После окончания контракта 30 июня команду покинет универсал Ян Морговский. У него есть амбиции попробовать свои силы на более высоком уровне, он ведет переговоры с несколькими клубами УПЛ, а также получил интерес от иностранного клуба.
Буковина набрала 30 очков и заняла 7-е место в чемпионской группе Первой лиги.
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