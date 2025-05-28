Несколько игроков покинут Буковину по окончании сезона

В черновицкой Буковине происходят кадровые изменения после завершения сезона Первой лиги.

Защитник Игорь Солдат и полузащитник Владислав Хамелюк покидают команду.

В то же время защитник Никита Безуглый уже ведет переговоры с руководством клуба о продлении сотрудничества.

После окончания контракта 30 июня команду покинет универсал Ян Морговский. У него есть амбиции попробовать свои силы на более высоком уровне, он ведет переговоры с несколькими клубами УПЛ, а также получил интерес от иностранного клуба.

Буковина набрала 30 очков и заняла 7-е место в чемпионской группе Первой лиги.