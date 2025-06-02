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  4. Максим МЕХАНИВ: «Против нас играл опытный соперник»
Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 18:48 |
280
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Максим МЕХАНИВ: «Против нас играл опытный соперник»

Голкипер «Левого Берега» прокомментировал результат матча с «Металлистом 1925»

02 июня 2025, 18:48 |
280
0
Максим МЕХАНИВ: «Против нас играл опытный соперник»
ФК Левый Берег

В воскресенье, 1 июня, состоялся ответный матч за право выступать в УПЛ. «Металлист 1925» обыграл «Левый Берег» 1:0 (первый матч – 1:0) и получил повышение в классе. «Левый Берег» следующий сезон поведет в Первой лиге. Результат противостояния с харьковским клубом прокомментировал голкипер «Левого Берега» Максим Механив.

«Сильная мотивация сегодня была у всей команды. Мы настраивались как на заключительный бой сезона, но так случилось, что следующий проведем в Первой лиге. Будем двигаться дальше. Да, приходилось кое-где подключаться в игру и как полевой игрок, нам нечего было терять, нужно было всей командой идти забивать. Нас устраивала только победа, каждый прилагал максимум усилий для этого. В течение игры не смогли забить, пропустили в конце – и это была точка.

Против нас играл опытный соперник, который также имел свою мотивацию. Они не прошли в УПЛ напрямую из Первой лиги, пытались выиграть переходные матчи. Мы до последнего играли на нервах, как в течение весенней части сезона, так и в матчах с «Металлистом 1925», играли до последней секунды. Но это футбол, все бывает.

Что касается пропущенного мяча сегодня, то нужно пересмотреть тот момент. Были две фланговые передачи, гол забили головой. В раздевалке все выглядят разочарованными. Это нужно пережить, а потом идти дальше», – сказал Механив.

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Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
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