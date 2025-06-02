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  4. Левый Берег попрощался с УПЛ. Первак нашел причины вылета
Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 15:10 |
1023
0

Левый Берег попрощался с УПЛ. Первак нашел причины вылета

Главный тренер «Левого Берега» подытожил результаты сезона

02 июня 2025, 15:10 |
1023
0
Левый Берег попрощался с УПЛ. Первак нашел причины вылета
ФК Левый Берег. Виталий Первак

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак прокомментировал вылет команды из Украинской Премьер лиги после поражения от «Металлиста 1925».

«Мы очень сильно разочарованы результатом. Должны этот результат принять, сделать выводы и еще больше работать. Поздравляю Металлист 1925 с выполнением задачи, которую они ставили перед собой.

Хочу поблагодарить болельщиков за бешеную поддержку, президента, всех тех, кто переживал за нашу команду. У нас всегда была поддержка, даже тогда, когда у Левого Берега ничего не получалось. И на стадионе, и в соцсетях чувствовали, как нас подбадривают. Конечно, хочу выразить слова благодарности ВСУ, которые делают все, чтобы у нас было мирное небо над головой.

Да, сегодня были моменты, но не смогли забить. Если бы это сделали, то на поле был бы совсем другой футбол. Возможно, и была нервозность в действиях наших подопечных, но мы успокаивали ребят. Они были слишком заведены, хотели доказать самим себе, что достойны играть в УПЛ. Как видите, нервозность мешает, было много ошибок технического характера.

Относительно опыта в УПЛ в течение этого сезона, то мы увидели, что игра в элите – это совсем другое. Исполнительское мастерство имеет большую роль, в некоторых матчах нас обыгрывали благодаря индивидуальному мастерству отдельных игроков. Здесь все на самом высоком уровне - стадионы, болельщики, работа пресс-служб.

Вернемся ли за сезон в УПЛ? Не буду говорить наперед, ведь в украинском футболе никто не знает, что будет завтра.

Да, мы дали многим игрокам, которые завоевали право играть в УПЛ в этом сезоне, проявить себя на новом уровне. Они еще молодые ребята, им есть куда прибавлять в футбольном плане. Верю, что у этих исполнителей Левого Берега все будет хорошо в карьере».

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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