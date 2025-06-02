16-летний украинец пробился в 1/8 финала юниорского Ролан Гаррос 2025

16-летний украинский теннисист Никита Белозерцев (АТР 1531) вышел в 1/8 финала юниорского Открытого чемпионата Франции 2025.

Во втором раунде мейджора в Париже украинец в двух сетах одолел представителя США Джека Секорда (АТР 1769), которому также 16 лет. Никите понадобился 1 час и 26 минут, чтобы закрыть поединок за собой.

Ролан Гаррос 2025. Юниоры, парни. 1/16 финала

Никита Белозерцев (Украина) [14] – Джек Секорд (США) – 6:3, 6:4

Это была первая встреча соперников.

Следующем оппонентом Никиты будет победитель противостояния Джейми Макензи (Германия) – Джакопо Васами (Италия) [2]. На старте слэма Белозерцев переиграл Огнена Милича.

Для Никиты это второй юниорский турнир Grand Slam в карьере. В январе он проиграл в первом же круге Australian Open.