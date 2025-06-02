16-летний украинец пробился в 1/8 финала юниорского Ролан Гаррос 2025
Никита Белозерцев переиграл Джека Секорда в матче второго раунда мейджора в Париже
16-летний украинский теннисист Никита Белозерцев (АТР 1531) вышел в 1/8 финала юниорского Открытого чемпионата Франции 2025.
Во втором раунде мейджора в Париже украинец в двух сетах одолел представителя США Джека Секорда (АТР 1769), которому также 16 лет. Никите понадобился 1 час и 26 минут, чтобы закрыть поединок за собой.
Ролан Гаррос 2025. Юниоры, парни. 1/16 финала
Никита Белозерцев (Украина) [14] – Джек Секорд (США) – 6:3, 6:4
Это была первая встреча соперников.
Следующем оппонентом Никиты будет победитель противостояния Джейми Макензи (Германия) – Джакопо Васами (Италия) [2]. На старте слэма Белозерцев переиграл Огнена Милича.
Для Никиты это второй юниорский турнир Grand Slam в карьере. В январе он проиграл в первом же круге Australian Open.
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