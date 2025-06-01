Старт юниорского РГ. Белозерцев выиграл первый матч на турнирах Grand Slam

16-летний украинский теннисист Никита Белозерцев (АТР 1531) выиграл первый матч на турнирах Grand Slam в карьере.

В первом раунде Открытого чемпионата Франции 2025 украинец в двух сетах переиграл представителя Сербии Огнена Милича (АТР 1005) за 1 час и 45 минут.

Ролан Гаррос 2025. Юниоры, парни. 1/32 финала

Никита Белозерцев (Украина) [14] – Огнен Милич (Сербия) – 6:4, 6:4

Белозерцев провел пятое очное противостояние против Милича и добыл третью победу.

Никита во второй раз в карьере выступает на слэмах. В январе он вылетел из Australian Open в первом же раунже.

Следующим соперником Белозерцева будет 16-летний американец Джек Секорд (АТР 1769).

Никита на Ролан Гаррос также сыграет и в парном разряде. Вместе с Тио Бехрманном из Австрии в первом круге он поборется против францкзского тандема Дамьен Клерк / Ленн Кутюрье.