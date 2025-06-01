Старт юниорского РГ. Белозерцев выиграл первый матч на турнирах Grand Slam
В первом раунде мейджора в Париже Никита переиграл Огнена Милича
16-летний украинский теннисист Никита Белозерцев (АТР 1531) выиграл первый матч на турнирах Grand Slam в карьере.
В первом раунде Открытого чемпионата Франции 2025 украинец в двух сетах переиграл представителя Сербии Огнена Милича (АТР 1005) за 1 час и 45 минут.
Ролан Гаррос 2025. Юниоры, парни. 1/32 финала
Никита Белозерцев (Украина) [14] – Огнен Милич (Сербия) – 6:4, 6:4
Белозерцев провел пятое очное противостояние против Милича и добыл третью победу.
Никита во второй раз в карьере выступает на слэмах. В январе он вылетел из Australian Open в первом же раунже.
Следующим соперником Белозерцева будет 16-летний американец Джек Секорд (АТР 1769).
Никита на Ролан Гаррос также сыграет и в парном разряде. Вместе с Тио Бехрманном из Австрии в первом круге он поборется против францкзского тандема Дамьен Клерк / Ленн Кутюрье.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов
Блогер Sport.ua искренне уверен, что финал получился замечательным. И может вас в этом убедить