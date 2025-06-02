«Вам должно быть стыдно». Реакция фанов на фиаско Интера в финале ЛЧ

В финале Лиги чемпионов, который состоялся в Мюнхене, встретились «ПСЖ» и «Интер». Поединок завершился разгромной победой французского клуба со счетом 5:0.

Уже на 20-й минуте игры «Интер» проигрывал с разницей в два мяча. Симоне Индзаги не смог найти нужные слова для своих подопечных и после перерыва ситуация только ухудшилась.

«ПСЖ» забил еще три мяча и одержал победу со счетом 5:0. Это самая большая разница, которая была в финалах Лиги чемпионов.

Такое поражение больно ударило по болельщикам «Интера». К тому же команда потеряла титул чемпиона Италии.

justnasseri: Интер, какой позор! Проиграть 5:0 посредственному клубу в финале Лиги чемпионов… В Италии есть только один настоящий игрок, и это тот, кто в красно-черных цветах.

Mwirian: Это недопустимое унижение. Вам должно быть стыдно.

Skylar Skye: Хуже, чем Манчестер Юнайтед.

IG: xolani_khabazela: Вы упустили Скудетто, потому что были сосредоточены на финале Лиги чемпионов, и в итоге проиграли так позорно.

Temi: В следующий раз, если будет в следующий раз, пожалуйста, позвольте настоящим командам выйти в финал, вместо того, чтобы приезжать и устраивать нам этот позорный финал. Какой же это был бы позорный финал. С «Барселоной» это был бы эпический финал.

نجيب العتيبي: Вы останетесь скромным, самым скромным итальянским клубом в истории. Позор вам.

EliteFargis: Мое сердце болит за наших легенд. Димарко, Ачерби, Лаутаро, Тюрама, Индзаги и всю нашу команду. Последняя неделя принесла одну неудачу за другой. Поздравляю молодых игроков ПСЖ и их выдающегося тренера, они сыграли великолепно.

NISSUE: Вам не стыдно за себя?

Enganche: Вы позор футбола, этот Интер Милан был Интер Майами.

TheGabutttt: Они говорили, что это финал, но ПСЖ превратил его в мастер-класс из голов – а зрителями был Интер.