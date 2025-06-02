Заря готова расстаться с Бартуловичем. Ему нашли замену
Луганский клуб готов сменить тренера
Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович может вскоре остаться без работы.
По информации портала ТаТоТаке, руководство луганского клуба серьезно рассматривает отставку Бартуловича. У руководства «Зари» есть два кандидата на замену Бартуловича – это его ассистент Владимир Никитин и тренер «Ингульца» Василь Кобин.
«Заря» финишировала в сезоне УПЛ на седьмом месте, набрав 40 очков.
Ранее главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович расхвалил ветерана мадридского «Реала» Луку Модрича, заявив, что был бы не против пригласить его в луганский клуб.
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