Заря готова расстаться с Бартуловичем. Ему нашли замену

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович может вскоре остаться без работы.

По информации портала ТаТоТаке, руководство луганского клуба серьезно рассматривает отставку Бартуловича. У руководства «Зари» есть два кандидата на замену Бартуловича – это его ассистент Владимир Никитин и тренер «Ингульца» Василь Кобин.

«Заря» финишировала в сезоне УПЛ на седьмом месте, набрав 40 очков.

Ранее главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович расхвалил ветерана мадридского «Реала» Луку Модрича, заявив, что был бы не против пригласить его в луганский клуб.