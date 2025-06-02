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  4. Заря готова расстаться с Бартуловичем. Ему нашли замену
Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 18:45 |
999
3

Заря готова расстаться с Бартуловичем. Ему нашли замену

Луганский клуб готов сменить тренера

02 июня 2025, 18:45 |
999
3
Заря готова расстаться с Бартуловичем. Ему нашли замену
ФК Заря. Младен Бартулович

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович может вскоре остаться без работы.

По информации портала ТаТоТаке, руководство луганского клуба серьезно рассматривает отставку Бартуловича. У руководства «Зари» есть два кандидата на замену Бартуловича – это его ассистент Владимир Никитин и тренер «Ингульца» Василь Кобин.

«Заря» финишировала в сезоне УПЛ на седьмом месте, набрав 40 очков.

Ранее главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович расхвалил ветерана мадридского «Реала» Луку Модрича, заявив, что был бы не против пригласить его в луганский клуб.

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Младен Бартулович Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск отставка Василий Кобин
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 3
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odiniznashih
С чего это менять Бартуловича на Никитина или Кобина?
Я понимаю, если бы кого то известного, а так - кто они?
Я верю, что в новом сезоне дела пойдут получше, главное командный состав сильно не потерять.
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0
apepa
Витю Скрыпника!
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-1
Gargantua81
а Любенович?
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-1
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