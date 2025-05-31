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Украина. Премьер лига
31 мая 2025, 11:38 | Обновлено 31 мая 2025, 11:41
1056
0

«Это легенда». Коуч клуба УПЛ хочет подписать звезду Реала

Младен Бартулович расхвалил Луку Модрича

31 мая 2025, 11:38 | Обновлено 31 мая 2025, 11:41
1056
0
«Это легенда». Коуч клуба УПЛ хочет подписать звезду Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Младен Бартулович

Главный тренер луганской Зари Младен Бартулович расхвалил ветерана мадридского Реала Луку Модрича, заявив, был бы не прочь пригласить его в луганский клуб.

– Если бы у вас была возможность, пригласили бы в «Зарю» Модрича?

– Я думаю, что Лука Модрич каждой команде пригодился бы даже в таком возрасте.

Он – гордость Хорватии. Он – легенда хорватского и мирового футбола. Модрич – пример для всех молодых футболистов в Хорватии и во всем мире. Он показал, как можно пробиться с самого низа к вершине.

С такой конкуренцией в лице Месси, Роналду и других звезд выиграть «Золотой мяч» – это дорогого стоит, – сказал Бартулович.

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Младен Бартулович Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Реал Мадрид Лука Модрич Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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