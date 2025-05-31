«Это легенда». Коуч клуба УПЛ хочет подписать звезду Реала

Главный тренер луганской Зари Младен Бартулович расхвалил ветерана мадридского Реала Луку Модрича, заявив, был бы не прочь пригласить его в луганский клуб.

– Если бы у вас была возможность, пригласили бы в «Зарю» Модрича?

– Я думаю, что Лука Модрич каждой команде пригодился бы даже в таком возрасте.

Он – гордость Хорватии. Он – легенда хорватского и мирового футбола. Модрич – пример для всех молодых футболистов в Хорватии и во всем мире. Он показал, как можно пробиться с самого низа к вершине.

С такой конкуренцией в лице Месси, Роналду и других звезд выиграть «Золотой мяч» – это дорогого стоит, – сказал Бартулович.