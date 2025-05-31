«Это легенда». Коуч клуба УПЛ хочет подписать звезду Реала
Младен Бартулович расхвалил Луку Модрича
Главный тренер луганской Зари Младен Бартулович расхвалил ветерана мадридского Реала Луку Модрича, заявив, был бы не прочь пригласить его в луганский клуб.
– Если бы у вас была возможность, пригласили бы в «Зарю» Модрича?
– Я думаю, что Лука Модрич каждой команде пригодился бы даже в таком возрасте.
Он – гордость Хорватии. Он – легенда хорватского и мирового футбола. Модрич – пример для всех молодых футболистов в Хорватии и во всем мире. Он показал, как можно пробиться с самого низа к вершине.
С такой конкуренцией в лице Месси, Роналду и других звезд выиграть «Золотой мяч» – это дорогого стоит, – сказал Бартулович.
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