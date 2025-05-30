БАРТУЛОВИЧ – об УПЛ, сборах в Словении и Модриче в Заре

Главный тренер «Зари» Младен Бартулович в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал яркую победу над «Карпатами» в матче 30 тура УПЛ, подытожил результаты сезона, поделился планами на будущее, а также высказался о Луке Модриче.

– Младен, после непростых матчей с «Шахтером» (0:0) и «Полесьем» (0:1) «Зарю» ожидал выезд во Львов на матч с «Карпатами». Вы победили в выездной встрече со счетом 1:3! Оцените этот результат.

– В заключительном поединке сезона с «Карпатами», считаю, очень хороший результат для нас получился. Мы закончили сезон на мажорной ноте и на позитиве. Все были очень довольны этой победой и что добились трех очков.

– По итогам матча с «Карпатами» вас признали лучшим тренером 30 тура УПЛ. Приятно получить такое признание в заключительном туре чемпионата? Так сказать, на мажорной ноте завершили вы и команда сезон.

– Да, конечно, мне приятно, что получил такое признание. Но это заслуга команды и то, что они все выполняли и делали на футбольном поле для того, чтобы мы победили в этой игре и завершили сезон на мажорной ноте. Спасибо им большое за такую игру

– Сразу 4 игрока «Зари» Джордан, Мичин, Слесарь и Будковский вошли в символическую сборную 30 тура УПЛ. Молодцы парни?

– Конечно, молодцы. Я считаю, что все ребята сыграли очень хорошо. И еще некоторые ребята заслуживали быть в символической сборной тура. Все молодцы, конечно.

– «Заря» финишировала седьмой в УПЛ. Как оцените такой результат?

– Конечно же, была возможность финишировать выше в турнирной таблице. И должны были финишировать выше. Хотелось до конца бороться за еврокубковые места, потому что мы показали, что можем бороться с этими командами. Но сложилось так, как сложилось. В некоторых матчах потеряли очки, которые не должны были терять. И в итоге такой результат получился.

– Что после матча с «Карпатами» вы основное сказали команде?

– Поблагодарил команду за игру и в принципе за весь сезон, за их отношение. Считаю, что было очень много хороших игр. Пожелаю им хорошо отдохнуть и подготовиться к новому сезону со свежими мыслями!

– Вы сказали после матча, что хотите видеть в команде еще пару таких опытных игроков как Будковский. Есть такие планы?

– Да, хотелось бы найти еще одного такого футболиста в команду и пригласить его. Это очень важно для коллектива. У нас одна из самых молодых команд УПЛ. Нам нужно одного-двух опытных игроков добавить к этой молодежи, которая у нас есть.

– Такой вопрос интересный в чем-то. В теории, если бы у вас была возможность, пригласили бы в «Зарю» Луку Модрича после его карьеры в «Реале»? Пригодился бы такой футболист команде?

– Я думаю, что Лука Модрич каждой команде пригодился бы даже в таком возрасте.

– Вообще что скажете о Луке Модриче? Гордость он для Хорватии и в принципе для мирового футбола?

– Конечно, он гордость Хорватии. Он легенда хорватского и мирового футбола. Модрич – это пример для всех молодых футболистов в Хорватии и во всем мире. Он показал, как можно пробиться с самого низа до самой вершины. С такой конкуренцией в лице Месси, Роналду и остальных звезд выиграть «Золотой мяч» - это дорогого стоит.

– Вы кстати с ним пересекались на поле в Хорватии, когда вы играли за «Хайдук» Сплит, а он за «Динамо» Загреб! Что это были за матчи?

– Мы очень много пересекались особенно в юношеском футболе у нас в Хорватии и во всех сборных (молодежных и национальной команде). Лука всегда был лидером на поле и за полем. Он всегда вел команду за собой. Модрич всегда выделялся своей игрой. Можно сказать, что все ему еще тогда предсказывали хорошую карьеру. Но, мне кажется, что никто не мог подумать, что его карьера будет именно такой, какой он добился. Это чисто его работа, заслуга и его талант.

– И также у вас было дерби, когда он играл за «Динамо», а вы за «Хайдук»!

– Да, у нас было дерби между «Динамо» и «Хайдуком». Игра длилась больше ста минут. Мы повели 1:0, выигрывали. Потом поле забросали файерами и из-за этого пауза была на минут 15-20. Но в итоге мы выиграли 1:0. Это дерби мне запомнилось, как очень яркое.

– Какие у «Зари» ближайшие планы? Каким будет межсезонье команды?

– У нас начался отпуск. Собираемся мы 20 июня в Киеве. И уже через несколько дней планируем выезд в Словению и там провести приблизительно месяц. У нас запланировано примерно семь спаррингов. В том году мы уже были там. В Словении созданы очень хорошие условия для работы. Также там были хорошие спарринги.

– Может, если правильно провести селекцию и сделать правильный выбор на футболистов, получится в следующем сезоне с «Зарей» удивить всех, как это сделал Ротань с «Александрией»?

– Сложно сказать, можно ли повторить такой результат. Но то, что нужно правильную селекцию сделать и усилиться – это однозначно. У нас есть костяк команды. Но в любом случае нужно усилиться и создать конкуренцию для ребят. Тогда будет прогресс у ребят и возможность иметь больше вариаций во время игры делать замены.

– Какой матч в этом сезоне вам понравился больше всего? Какой матч «Зари» в этом сезоне можно взять в пример с акцентом на подготовку уже к новому сезону?

– Было много хороших матчей у нас. И с «Шахтером», и с «Динамо». С теми же «ЛНЗ», с «Рухом». Во втором круге этот победный матч с «Карпатами». Этот поединок – хороший пример того, как нужно работать в следующем сезоне!