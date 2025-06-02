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Ролан Гаррос
02 июня 2025, 16:55 | Обновлено 02 июня 2025, 16:56
371
0

Олимпийская чемпионка Парижа: «Моя игра сейчас очень агрессивная»

Чжэн Циньвень дала послематчевую пресс-конференцию

02 июня 2025, 16:55 | Обновлено 02 июня 2025, 16:56
371
0
Олимпийская чемпионка Парижа: «Моя игра сейчас очень агрессивная»
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

22-летняя китайская теннисистка Чжэн Циньвень, после победы над «нейтралкой» Людмилой Самсоновой и выходом в четвертьфинал Ролан Гаррос, дала послематчевую пресс-конференцию.

Олимпийское золото на этих кортах

«Да, я выиграла здесь золотую медаль в прошлом году, но я не считаю себя действующей чемпионкой Ролан Гаррос, потому что ею была Ига Свентек. Это другое – в Шлеме нужно выиграть семь матчей, а на Олимпиаде – шесть, чтобы взять золото. Я знаю, что в прошлый раз обыграла ее здесь, и у меня тогда была большая уверенность на грунте, но я не считаю себя текущей чемпионкой. Сейчас я в четвертьфинале, думаю, мне еще далеко – я просто хочу сохранять спокойствие и бороться в каждом матче. Я забыла о прошлом сезоне, сейчас просто хочу бороться за каждый момент на этом Ролан Гаррос».

Развитие как игрока

«Прогресс – это ключ для профессионального теннисиста. Если ты не развиваешься, тебя рано или поздно начинают читать. Если ты не добавляешь что-то новое в игру, становишься слишком предсказуемой. Сегодня я мало использую укороченные удары, редко иду к сетке, потому что моя игра очень агрессивная. Когда я заставляю соперника двигаться, он обычно ошибается или у него нет второй попытки, но тогда я даю ему возможность сыграть укороченно. Это правда, что я хотела бы играть ещё более агрессивно, чаще выходить к сетке – в целом, я хотела бы улучшить всю свою игру. Я хочу уметь делать на корте все».

Мнение о Свентек

«Она добилась большого успеха на грунте, особенно здесь, на Ролан Гаррос. Я помню, как обыграла ее – на самом деле, перед тем матчем я сказала себе: «На этот раз у меня получится, у меня есть это чувство». Затем она выдала потрясающую игру; я помню, насколько уверенно она выглядела на корте. Правда в том, что в том матче я почти не отдавала ей очков, не делала легких ошибок. Я все время была в игре, мои удары были тяжелыми, я играла агрессивно и чувствовала себя уверенно на подаче. Но это было год назад, сейчас – другой турнир. Я чувствую, что она в отличной форме, но я тоже хочу двигаться вперед. Мое желание – оставаться в этом турнире как можно дольше».

В четвертьфинале Чжэн Циньвень предстоит сыграть с еще одной «нейтралкой» – Ариной Соболенко – той самой, которую она обыграла всего несколько недель назад на турнире в Риме, что делает ожидание следующего матча особенно захватывающим.

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Ролан Гаррос 2025 Чжэн Циньвень
Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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