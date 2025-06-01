Чемпионка Олимпиады 2024 за 3 часа выбила нейтралку на пути в 1/4 финала РГ

Олимпийская чемпионка 2024 года и седьмая ракетка мира Чжэн Циньвень из Китая вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах Парижа.

В четвертом раунде китаянка в трех сетах переиграла «нейтралку» Людмилу Самсонову (WTA 18) за 2 часа и 50 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/8 финала

Людмила Самсонова [19] – Чжэн Циньвень (Китай) [8] – 6:7 (5:7), 6:1, 3:6

Это была шестая встреча соперниц. Чжэн сравняла счет, добыв третью победу.

Чжэн Циньвень впервые в карьере пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос и в четвертый раз на турнирах Grand Slam.

Чжэн одержала 24-ю победу над теннисисткой из топ-20 рейтинга WTA. Следующей соперницей китаянки будет либо Арина Соболенко, либо Аманда Анисимова.