Чемпионка Олимпиады 2024 за 3 часа выбила нейтралку на пути в 1/4 финала РГ
Чжэн Циньвень в трех сетах закрыла Людмилу Самсонову в четвертом раунде мейджора
Олимпийская чемпионка 2024 года и седьмая ракетка мира Чжэн Циньвень из Китая вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах Парижа.
В четвертом раунде китаянка в трех сетах переиграла «нейтралку» Людмилу Самсонову (WTA 18) за 2 часа и 50 минут.
Ролан Гаррос 2025. 1/8 финала
Людмила Самсонова [19] – Чжэн Циньвень (Китай) [8] – 6:7 (5:7), 6:1, 3:6
Это была шестая встреча соперниц. Чжэн сравняла счет, добыв третью победу.
Чжэн Циньвень впервые в карьере пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос и в четвертый раз на турнирах Grand Slam.
Чжэн одержала 24-ю победу над теннисисткой из топ-20 рейтинга WTA. Следующей соперницей китаянки будет либо Арина Соболенко, либо Аманда Анисимова.
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