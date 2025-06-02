Абсурд или арбитр прав? В Турции тренера удалили за аплодисменты фанатам

Главный тренер «Кайсериспора» Сергей Якирович получил красную карточку в матче против «Самсунспора» (1:2) за то, что поаплодировал болельщикам своей же команды.

Болельщики на стадионе начали бросаться бутылками в скамейку запасных «Кайсериспора». Одна из бутылок попала Якировичу в спину.

Тренер не стал раздувать из этого скандала, а просто поаплодировал болельщикам.

Арбитр матча трактовал такое поведение от тренера как неспортивное и показал ему вторую желтую карточку в матче.

Болельщики «Кайсериспора» недовольны итоговым местом в турнирной таблице.

«Кайсериспор» в итоге занял 13 позицию в чемпионате.