Абсурд или арбитр прав? В Турции тренера удалили за аплодисменты фанатам
Тренер Кайсериспора Сергей Якирович потерял доверие от болельщиков
Главный тренер «Кайсериспора» Сергей Якирович получил красную карточку в матче против «Самсунспора» (1:2) за то, что поаплодировал болельщикам своей же команды.
Болельщики на стадионе начали бросаться бутылками в скамейку запасных «Кайсериспора». Одна из бутылок попала Якировичу в спину.
Тренер не стал раздувать из этого скандала, а просто поаплодировал болельщикам.
Арбитр матча трактовал такое поведение от тренера как неспортивное и показал ему вторую желтую карточку в матче.
Болельщики «Кайсериспора» недовольны итоговым местом в турнирной таблице.
«Кайсериспор» в итоге занял 13 позицию в чемпионате.
Teknik direktörümüz Sergej Jakirović’in kırmızı kart gördüğü an. 🤷🏻♂️ pic.twitter.com/pCGDeUhXcY— Bellona Kayserispor (@KayserisporFK) June 1, 2025
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