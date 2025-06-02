Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Абсурд или арбитр прав? В Турции тренера удалили за аплодисменты фанатам
Турция
02 июня 2025, 16:49 | Обновлено 02 июня 2025, 17:08
294
0

Абсурд или арбитр прав? В Турции тренера удалили за аплодисменты фанатам

Тренер Кайсериспора Сергей Якирович потерял доверие от болельщиков

02 июня 2025, 16:49 | Обновлено 02 июня 2025, 17:08
294
0
Абсурд или арбитр прав? В Турции тренера удалили за аплодисменты фанатам
Transfermrkt. Сергей Якирович

Главный тренер «Кайсериспора» Сергей Якирович получил красную карточку в матче против «Самсунспора» (1:2) за то, что поаплодировал болельщикам своей же команды.

Болельщики на стадионе начали бросаться бутылками в скамейку запасных «Кайсериспора». Одна из бутылок попала Якировичу в спину.

Тренер не стал раздувать из этого скандала, а просто поаплодировал болельщикам.

Арбитр матча трактовал такое поведение от тренера как неспортивное и показал ему вторую желтую карточку в матче.

Болельщики «Кайсериспора» недовольны итоговым местом в турнирной таблице.

«Кайсериспор» в итоге занял 13 позицию в чемпионате.

По теме:
Известный клуб определился с суммой, которую готов заплатить за Лунина
Итоги чемпионата Турции: Галатасарай, Фенербахче, Самсунспор
Туран начинает. Шахтер нацелен на подписания опорника из гранда Турции
Кайсериспор чемпионат Турции по футболу Самсунспор
Александр Сильченко Источник: ФК Кайсериспор
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. «Клуб ган**нов». Фаны Металлиста 1925 оскорбили Левый Берег
Футбол | 02 июня 2025, 13:21 19
ВИДЕО. «Клуб ган**нов». Фаны Металлиста 1925 оскорбили Левый Берег
ВИДЕО. «Клуб ган**нов». Фаны Металлиста 1925 оскорбили Левый Берег

Подобное поведение удивило обычных зрителей

Три футболиста ПСЖ не будут считаться победителями Лиги чемпионов
Футбол | 02 июня 2025, 08:17 4
Три футболиста ПСЖ не будут считаться победителями Лиги чемпионов
Три футболиста ПСЖ не будут считаться победителями Лиги чемпионов

Шкриньяр, Коло Муани и Асенсио не были заявлены на решающий матч против «Интера»

Екатерина Усик показала, что Александр подарил ей на день рождения
Бокс | 02.06.2025, 03:48
Екатерина Усик показала, что Александр подарил ей на день рождения
Екатерина Усик показала, что Александр подарил ей на день рождения
Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
Футбол | 02.06.2025, 04:26
Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
Тренер Украины U-20 оценил группу ЧМ и не комментировал ситуацию Степанова
Футбол | 02.06.2025, 16:58
Тренер Украины U-20 оценил группу ЧМ и не комментировал ситуацию Степанова
Тренер Украины U-20 оценил группу ЧМ и не комментировал ситуацию Степанова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
01.06.2025, 08:11 18
Бокс
Дэвин ХЕЙНИ: «Этот украинец – лучший. Попадет в зал славы»
Дэвин ХЕЙНИ: «Этот украинец – лучший. Попадет в зал славы»
01.06.2025, 00:11 5
Бокс
Украинский клуб заработал в еврокубках больше, чем Челси с победой в ЛК
Украинский клуб заработал в еврокубках больше, чем Челси с победой в ЛК
01.06.2025, 07:44 10
Футбол
Йожеф САБО: «Вы видели, что сделал Довбик? Это ненормально»
Йожеф САБО: «Вы видели, что сделал Довбик? Это ненормально»
02.06.2025, 07:48 3
Футбол
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
01.06.2025, 07:23 7
Футбол
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
01.06.2025, 00:45 2
Футбол
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
02.06.2025, 08:21 11
Бокс
Зинедин ЗИДАН: «Я в жизни не видел ничего подобного, он доминирует»
Зинедин ЗИДАН: «Я в жизни не видел ничего подобного, он доминирует»
01.06.2025, 00:46 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем