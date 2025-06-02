«Спасибо за эти минуты счастья!» Реакция фанов на победу ПСЖ в финале ЛЧ

В финале Лиги чемпионов встретились «ПСЖ» и «Интер». Поединок завершился разгромной победой французского клуба со счетом 5:0.

«ПСЖ» открыл счет на 12-й минуте, а на 20-й увеличил свое преимущество. «Интер» так и смог наладить контригру. Не помог итальянцам и перерыв.

Во второй половине матча «ПСЖ» оправил в ворота соперника еще три мяча. Эта победа стала самой крупной в финалах Лиги чемпионов. До этого наибольшая разница в счете составляла четыре мяча.

«ПСЖ» впервые в истории выиграл Кубок чемпионов. Болельщики команды в восторге от результатов сезона. Команда также стала чемпионом Франции и выиграла Кубок страны.

Tzigerzz: Так приятно видеть французскую команду на вершине, не говоря уже о том, чтобы видеть радость игроков, которых мы любим во французской команде. Они этого очень заслуживают; они были невероятны (если немного забыть о групповом этапе).

vigilante: ПСЖ не выиграл Лигу чемпионов благодаря Месси, Златану или Мбаппе. Они выиграли ее благодаря КОМАНДНОЙ РАБОТЕ!

moi: Большая гордость быть болельщиком на протяжении стольких лет. В прошлом у меня были разочарования и сомнения, но я никогда не сдавался. Поддержка и надежда, вы сделали это, вы заставили нас мечтать, и большое спасибо Луису Энрике ❤️🙏

George S: Да, мы короли Европы!!!

SDLP ⭐⭐ 777: Однажды, 31 мая 2025 года, сбылась детская мечта. После стольких лет страданий, слез, ненависти и зависти мы наконец-то поднимаем Кубок с большими ушами, который называется Лигой чемпионов. Браво, капитан Маркиньос.

Massimo: Вам наконец удалось стать чемпионом с командой стоимостью в 1 миллиард!

Yves Schmit: Вы величайший французский клуб всех времен, поздравляю с сокрушительной победой над «Интером». Давай, Париж, поздравляю после стольких критических замечаний. Поздравляю еще раз.

Andrea Méndez: Поздравляю счастливчиков! Особенно Пачо, горжусь тем, что называю его своим соотечественником❤️ Спасибо за эти минуты счастья! БРАВО!!!!

Anas22: Чемпионы Европы!! Поздравляем ПСЖ!! Так рад за вас!! Какая фантастическая победа!! Голы Ашрафа Хакими и Дезире Дуэ были фантастическими. 🏆 💙 ❤️

Le CON: Хватило всего лишь, чтобы этот мерзавец Мбаппе ушел... 😅