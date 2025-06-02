Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это провал!»: обладатель Кубка в составе Ворсклы – о вылете команды из УПЛ
Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 16:00 |
660
0

«Это провал!»: обладатель Кубка в составе Ворсклы – о вылете команды из УПЛ

Эксклюзивный комментарий Григория Ярмаша для Sport.ua после фиаско полтавчан

02 июня 2025, 16:00 |
660
0
«Это провал!»: обладатель Кубка в составе Ворсклы – о вылете команды из УПЛ
ФК Ворскла. Григорий Ярмаш

Вчера, 1 июня, состоялся ответный стыковой матч между «Ворсклой» и «Кудровкой», по итогам которого стало ясно, что спустя 30 лет «Ворскла», которая становилась обладателем Кубка Украины, покидает элитный дивизион.

Своими эмоциями от такого выступления команды эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился бывший защитник полтавчан, за плечами которого почти 150 матчей в составе «Ворсклы», Григорий Ярмаш.

«Для «Ворсклы» это провал. Но стоит отметить, что к этому клуб пришел не сегодня. Все это накапливалось на протяжении длительного времени. А вчерашний результат стал жирной точкой мучений команды и клуба.

Что касается противостояния с «Кудровкой», то это были, так сказать, кубковые матчи, и здесь подбор исполнителей, как показали игры, ушел на второй план. Просто перволиговый коллектив больше хотел этой победы. У них был лучший настрой и лучше мотивация. Это как раз тот случай, когда порядок бьет класс.

Останется ли «Ворскла» на футбольной карте страны? Очень бы этого хотелось. Это большая история. Клуб 30 лет был среди элитных коллективов Украины. Полтавчане выигрывали Кубок, дважды становились бронзовыми призерами. Это дорогого стоит.

Хотя в наше время все может произойти. Пропадали и более именитые клубы, такие, как «Днепр», «Металлист». Впрочем, все верят, что «Ворскла» таки останется на плаву. Вся Полтава живет командой, поэтому остается только надеяться, что все будет хорошо».

По теме:
Ворскла готова срочно продавать игроков. Названы два главных кандидата
Левый Берег попрощался с УПЛ. Первак нашел причины вылета
Известно, где планирует играть один из новичков УПЛ. Пока не дома
Ворскла Полтава Кудровка Украинская Премьер-лига Григорий Ярмаш переходные матчи Первая лига Украины эксклюзив чемпионат Украины по футболу
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Вы видели, что сделал Довбик? Это ненормально»
Футбол | 02 июня 2025, 07:48 3
Йожеф САБО: «Вы видели, что сделал Довбик? Это ненормально»
Йожеф САБО: «Вы видели, что сделал Довбик? Это ненормально»

Известный экс-тренер – о результатах Артема в «Роме»

Две легенды парагвайского футбола стали чемпионами. Им на двоих 85 лет
Футбол | 02 июня 2025, 15:47 0
Две легенды парагвайского футбола стали чемпионами. Им на двоих 85 лет
Две легенды парагвайского футбола стали чемпионами. Им на двоих 85 лет

Оскар Кардосо и Роке Санта Крус до сих пор играют в футбол

Тайсон ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Маленький трус сдался»
Бокс | 02.06.2025, 09:03
Тайсон ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Маленький трус сдался»
Тайсон ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Маленький трус сдался»
Три футболиста ПСЖ не будут считаться победителями Лиги чемпионов
Футбол | 02.06.2025, 08:17
Три футболиста ПСЖ не будут считаться победителями Лиги чемпионов
Три футболиста ПСЖ не будут считаться победителями Лиги чемпионов
Арсенал заставил УЕФА изменить регламент Лиги чемпионов с нового сезона
Футбол | 02.06.2025, 09:52
Арсенал заставил УЕФА изменить регламент Лиги чемпионов с нового сезона
Арсенал заставил УЕФА изменить регламент Лиги чемпионов с нового сезона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
01.06.2025, 06:33 9
Футбол
Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
02.06.2025, 04:26 1
Футбол
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
01.06.2025, 10:12 2
Футбол
Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26
Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26
02.06.2025, 05:23 49
Футбол
Дэвин ХЕЙНИ: «Этот украинец – лучший. Попадет в зал славы»
Дэвин ХЕЙНИ: «Этот украинец – лучший. Попадет в зал славы»
01.06.2025, 00:11 5
Бокс
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
02.06.2025, 08:21 11
Бокс
Боб АРУМ: «За 60 лет я еще не видел такого боксера, как он»
Боб АРУМ: «За 60 лет я еще не видел такого боксера, как он»
02.06.2025, 06:22 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем