Помощь Миколенко. Эвертон вернет защитника, которого продал за 55 миллионов
Джон Стоунз в последнее время потерял место в основе «Манчестер Сити»
31-летний защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз этим летом может перейти в «Эвертон».
Об этом информирует издание GIVEMESPORT.
Известно, что в трансфере заинтересован наставник команды Дэвид Мойес, который планирует построить новую команду.
Стоунз выступает на позиции центрального полузащитника. В прошедшем сезоне игрок сыграл за «Манчестер Сити» 20 матчей во всех турнирах.
В 2016 году Джон Стоунз перешел в «Манчестер Сити» именно из «Эвертона». Тогда «ириски» получили за защитника 55 миллионов.
Ранее, «Эвертон» на официальном сайте подтвердил, что активировал опцию выкупа контракта центрального полузащитника Карлоса Алькараса.
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