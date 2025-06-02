Помощь Миколенко. Эвертон вернет защитника, которого продал за 55 миллионов

31-летний защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз этим летом может перейти в «Эвертон».

Об этом информирует издание GIVEMESPORT.

Известно, что в трансфере заинтересован наставник команды Дэвид Мойес, который планирует построить новую команду.

Стоунз выступает на позиции центрального полузащитника. В прошедшем сезоне игрок сыграл за «Манчестер Сити» 20 матчей во всех турнирах.

В 2016 году Джон Стоунз перешел в «Манчестер Сити» именно из «Эвертона». Тогда «ириски» получили за защитника 55 миллионов.

Ранее, «Эвертон» на официальном сайте подтвердил, что активировал опцию выкупа контракта центрального полузащитника Карлоса Алькараса.