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ATP
02 июня 2025, 14:42 | Обновлено 02 июня 2025, 14:45
83
0

Джокович уверен в том, что Иванишевич может помочь греческому теннисисту

Сербский теннисист дал пресс-конференцию

02 июня 2025, 14:42 | Обновлено 02 июня 2025, 14:45
83
0
Джокович уверен в том, что Иванишевич может помочь греческому теннисисту
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

24-кратного победителя турниров Grand Slam Новака Джоковича во время пресс-конференции спросили о недавнем подписании контракта с Гораном Иванишевичем в качестве тренера Стефаноса Циципаса.

Серб высказал свою твердую уверенность в том, что его бывший тренер и друг может помочь греческому теннисисту.

«Я уверен, что Горан может помочь любому игроку, но особенно Стефаносу на психологическом уровне. Я вижу взлеты и падения, которые он переживает сейчас, и сомнения, присутствующие в его теннисе. Я верю, что Иванишевич может помочь ему сосредоточиться на правильных вещах. У него будет четкое видение того, что он хочет с ним делать, и я думаю, что будет интересно посмотреть на их совместную работу.

Когда говорят о Горане, первым делом вспоминают подачу. У Стефаноса она и так на хорошем уровне, но всегда есть, что улучшать. Ну и, конечно, бэкхенд – все знают, что это, пожалуй, его самое уязвимое место. У Горана был двуручный удар, но я уверен, у него есть четкое понимание, как работать над этим компонентом».

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Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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