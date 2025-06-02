Важный игрок Ман Сити пропустит клубный ЧМ из-за операции

Центральный полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич пропустит клубный чемпионат мира, который стартует 15 июня.

По информации клубной пресс-службы, в ближайшее время футболист перенесёт хирургическое вмешательство из-за травмы ахиллова сухожилия. Восстановление хорвата продлится до конца лета.

На клубном чемпионате мира «Манчестер Сити» выступит в группе G против команд «Ювентус», «Аль-Айн» и «Видад».

В текущем сезоне Матео провёл 42 матча, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.