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Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 13:59 | Обновлено 02 июня 2025, 14:23
984
0

Известный эксперт определил, кто виноват в неудачах Ворсклы и Левого Берега

Взлет «Металлиста 1925» и «Кудровки» не случаен

02 июня 2025, 13:59 | Обновлено 02 июня 2025, 14:23
984
0
Известный эксперт определил, кто виноват в неудачах Ворсклы и Левого Берега
Олег Федорчук

Известный эксперт подвел итоги матчей плей-офф за путевки в УПЛ.

Эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о переходных матчах за право играть в УПЛ:

– На мой взгляд, успехи «Металлиста 1925» и «Кудровки» нельзя назвать случайными. И хотя большинство экспертов выше оценивали шансы представителей элиты в этих противостояниях, в итоге они ошиблись в своих прогнозах.

– Однако складывалось впечатление, что после гостевой победы над «Кудровкой» футболисты «Ворсклы» уже своего не упустят и сохранят прописку в высшем дивизионе.

– Знаете, сейчас уровень подготовки команд УПЛ и ПФЛ заметно выровнялся. И в таких условиях на первый план выходит мотивация – кто лучше настроился на достижение результата. Так вот, выяснилось, что в этом компоненте «городские» превзошли «Ворсклу», что и сказалось на результате. Надежды наставника полтавчан Юрия Максимова на то, что опыт его подопечных сыграет ключевую роль – не оправдались.

Совсем иная «режиссура» была у участников другого противостояния: «Металлист 1925» – «Левый Берег». По подбору исполнителей харьковчане имели преимущество. А шанс киевлян бросить вызов заключался именно в их несгибаемости на каждом участке поля, что не раз выручало их в ПФЛ. «Левому Берегу» нельзя отказать в старательности, но этого оказалось недостаточно, чтобы прыгнуть выше головы.

Кроме того, с теми нападающими, что защищали цвета киевского клуба, рассчитывать на забитые мячи в ворота слобожан, даже при их примитивных действиях в защите, не приходилось. Расчёт на случай не сработал. А если учитывать, что киевляне не удивили какими-либо заготовками при розыгрыше стандартов, то «козыри» харьковчан, в составе которых ярко проявили себя легионеры, оказались более весомыми.

Поэтому, на мой взгляд, в неудачах «Ворсклы» и «Левого Берега» немалая доля вины лежит на тренерских штабах этих команд.

– Как вы считаете, на что могут рассчитывать в следующем сезоне новички УПЛ – «Эпицентр», «Полтава», «Кудровка» и «Металлист 1925», вернувшийся в элиту после недолгого перерыва?

– Эти команды доказали свою боеспособность. Сейчас важно, как они проявят себя организационно, ведь в элите они должны быть представлены также молодёжными и женскими командами. А это требует не только грамотной селекционной работы, но и дополнительных затрат.

Кроме того, не стоит забывать, что всем этим клубам придётся арендовать стадионы в других городах для проведения домашних матчей и озаботиться усилением состава. Как видите, почивать на лаврах некогда – впереди много работы. И потому многое будет зависеть от того, как, в первую очередь, «Полтава» и «Кудровка» справятся с этими требованиями в ближайшее время.

Ранее мы сообщали, что киевское «Динамо» представило новый временный логотип.

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Ворскла Полтава Левый Берег Киев Металлист 1925 Кудровка Олег Федорчук инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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