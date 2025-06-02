Платенсе стал чемпионом Аргентины

В финальном матче чемпионата Аргентины (Апертура) «Платенсе» победил «Уракан» со счетом 1:0 и стал чемпионом страны.

На всех стадиях плейоф «Платенсе» было достаточно лишь 1 гола для победы в каждом матче. Чемпионский гол забил аргентинский нападающий Гвидо Майнеро.

«Платенсе» в плей-офф Апертуры:

1/8 финала: «Расинг» – «Платенсе» – 0:1

Четвертьфинал: «Ривер Плейт» – «Платенсе» – 1:1 (2:4 – по пен)

Полуфинал: «Сан-Лоренсо» – «Платенсе» – 0:1

Финал: «Уракан» – «Платенсе» – 0:1

Для «Платенсе» этот титул стал первым в истории.

Также эта победа позволила клубу впервые в своей истории квалифицироваться в Кубок Либертадорес.

«Платенсе» прервал свою проигрышную серию в финалах. В 1918 году был проигрыш от «Индепендьенте» в Кубке Чести, в 1943 году – от «Уракана» в Кубке Эскобара, в 2023 году – от «Росарио Сентраль» в Кубке Лиги Аргентины.

«Уракан» остается без чемпионских титулов уже 52 года. Последний раз команда выигрывала чемпионат Аргентины в 1973 году.

Интересным фактом является то, что предыдущий большой финал для «Уракана» был в 2015 году (10 лет назад), тогда так же клуб потерпел поражение (Южноамериканский Кубок, от «Индепендьенте Санта-Фе»).

PLATENSE 🟫⬜️🦑 ES CAMPEÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO 🏆🇦🇷 POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA pic.twitter.com/giad7Zsit5 — VSports Team (@VSportsTM) June 1, 2025