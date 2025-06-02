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Аргентина
02 июня 2025, 13:49 | Обновлено 02 июня 2025, 14:02
167
0

Платенсе стал чемпионом Аргентины

«Уракан» уже 52 года не может выиграть титул

02 июня 2025, 13:49 | Обновлено 02 июня 2025, 14:02
167
0
Платенсе стал чемпионом Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine

В финальном матче чемпионата Аргентины (Апертура) «Платенсе» победил «Уракан» со счетом 1:0 и стал чемпионом страны.

На всех стадиях плейоф «Платенсе» было достаточно лишь 1 гола для победы в каждом матче. Чемпионский гол забил аргентинский нападающий Гвидо Майнеро.

«Платенсе» в плей-офф Апертуры:

  • 1/8 финала: «Расинг» – «Платенсе» – 0:1
  • Четвертьфинал: «Ривер Плейт» – «Платенсе» – 1:1 (2:4 – по пен)
  • Полуфинал: «Сан-Лоренсо» – «Платенсе» – 0:1
  • Финал: «Уракан» – «Платенсе» – 0:1

Для «Платенсе» этот титул стал первым в истории.

Также эта победа позволила клубу впервые в своей истории квалифицироваться в Кубок Либертадорес.

«Платенсе» прервал свою проигрышную серию в финалах. В 1918 году был проигрыш от «Индепендьенте» в Кубке Чести, в 1943 году – от «Уракана» в Кубке Эскобара, в 2023 году – от «Росарио Сентраль» в Кубке Лиги Аргентины.

«Уракан» остается без чемпионских титулов уже 52 года. Последний раз команда выигрывала чемпионат Аргентины в 1973 году.

Интересным фактом является то, что предыдущий большой финал для «Уракана» был в 2015 году (10 лет назад), тогда так же клуб потерпел поражение (Южноамериканский Кубок, от «Индепендьенте Санта-Фе»).

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Уракан чемпионат Аргентины по футболу Платенсе статистика Кубок Либертадорес
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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