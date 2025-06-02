«Я уже знаю, кто вылетит». Реакция болельщиков на выход Кудровки в УПЛ

В воскресенье, 1 июня, в Полтаве состоялся ответный матч плей-офф за место в УПЛ. «Ворскла» принимала «Кудровку» и уступила в серии пенальти.

«Ворскла» с оптимизмом подходила к матчу, ведь в первом поединке одержала победу со счетом 2:1. Но уже на 9-й минуте Алексей Литовченко вывел «Кудровку» вперед и сравнял счет по итогам двух матчей.

Забить в ответ «Ворскла» не смогла ни в основное, ни в дополнительное время. А в серии пенальти точнее были игроки «Кудровки». «Ворскла» ранее никогда не вылетала из элитного дивизиона. А ФК «Кудровка» из Черниговской области впервые выступит в УПЛ.

Такой исход противостояния вызвал неоднозначную реакцию болельщиков.

Andrii DRON: Чернигов возвращается в большой футбол!!!!!!

Andrii Buhaiov: Очередной «Минай»/«Ингулец» вышел.

Den Miha: Вылетели раньше, чем Эвертон. Неожиданно.

Serhey Rushtyn: Чемпионат Украины превратился в чемпионат области!!!!!!!!

Alex Alexeenko: В УПЛ выходят только те, у кого нет собственного стадиона)))

Андрій: А как они могут быть участниками УПЛ, если у них даже стадиона нет? Что это за цирк? Они не могут быть допущены в УПЛ.

Юрий: На своём поле Ворскла за 120 минут не смогла забить хотя бы гол, это дно!!!

Євген Володимирович: Я уже знаю, кто вылетит, Полтава и Кудровка. А вот Герега и Носов 1925 могут закрепиться.

A: УПЛ уже давно превратилась в какой-то сельский чемпионат, где у клубов даже стадионов и обычных тренировочных баз нет. А потом удивляемся, почему наши клубы в еврокубках абсолютно не конкурентоспособны.

Костянтин: Это свидетельствует о низком уровне УПЛ, но побеждает сильнейший. В данном случае, все 4 команды из Первой лиги сильнее 4 последних команд из УПЛ. Поэтому, я считаю, нужна УПЛ с 12 командами.