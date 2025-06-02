Лига чемпионов02 июня 2025, 11:56 | Обновлено 02 июня 2025, 12:03
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Дембеле и Дуэ – лучшие игроки Лиги чемпионов. Кто раньше был номинирован?
Игроки ПСЖ получили вполне заслуженные награды
02 июня 2025, 11:56 | Обновлено 02 июня 2025, 12:03
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Атакующие игроки ПСЖ Усман Дембеле и Дезире Дуэ стали одними из главных героев плей-офф Лиги чемпионов 2024/25.
Усман Дембеле (ПСЖ) стал игроком сезона в Лиге чемпионов. Он стал вторым французом, который выиграл данную награду.
Последние четыре лучших футболиста Лиги чемпионов:
- 2021/22 – Карим Бензема, «Реал»
- 2022/23 – Родри, «Манчестер Сити»
- 2023/24 – Винисиус Жуниор, «Реал»
- 2024/25 – Усман Дембеле, ПСЖ
Дезире Дуэ (ПСЖ) стал лучшим молодым игроком турнира.
Последние четыре лучших молодых футболиста Лиги чемпионов:
- 2021/22 – Винисиус Жуниор, «Реал»
- 2022/23 – Хвича Кварацхелия, «Наполи»
- 2023/24 – Джуд Беллингем, «Реал»
- 2024/25 – Дезире Дуэ, ПСЖ
Ousmane Dembélé fue elegido como el MVP 🏅 de la Champions League 🏆 pic.twitter.com/UKJTyRbpLq— VSports Team (@VSportsTM) June 1, 2025
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