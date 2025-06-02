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  4. Дембеле и Дуэ – лучшие игроки Лиги чемпионов. Кто раньше был номинирован?
Лига чемпионов
02 июня 2025, 11:56 | Обновлено 02 июня 2025, 12:03
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0

Дембеле и Дуэ – лучшие игроки Лиги чемпионов. Кто раньше был номинирован?

Игроки ПСЖ получили вполне заслуженные награды

02 июня 2025, 11:56 | Обновлено 02 июня 2025, 12:03
189
0
Дембеле и Дуэ – лучшие игроки Лиги чемпионов. Кто раньше был номинирован?
Getty Images/Global Images Ukraine. Дезире Дуэ и Усман Дембеле

Атакующие игроки ПСЖ Усман Дембеле и Дезире Дуэ стали одними из главных героев плей-офф Лиги чемпионов 2024/25.

Усман Дембеле (ПСЖ) стал игроком сезона в Лиге чемпионов. Он стал вторым французом, который выиграл данную награду.

Последние четыре лучших футболиста Лиги чемпионов:

  • 2021/22 – Карим Бензема, «Реал»
  • 2022/23 – Родри, «Манчестер Сити»
  • 2023/24 – Винисиус Жуниор, «Реал»
  • 2024/25 – Усман Дембеле, ПСЖ

Дезире Дуэ (ПСЖ) стал лучшим молодым игроком турнира.

Последние четыре лучших молодых футболиста Лиги чемпионов:

  • 2021/22 – Винисиус Жуниор, «Реал»
  • 2022/23 – Хвича Кварацхелия, «Наполи»
  • 2023/24 – Джуд Беллингем, «Реал»
  • 2024/25 – Дезире Дуэ, ПСЖ
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Дезире Дуэ Усман Дембеле Лига чемпионов ПСЖ статистика лучший игрок лучший молодой игрок
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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