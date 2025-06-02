Дембеле и Дуэ – лучшие игроки Лиги чемпионов. Кто раньше был номинирован?

Атакующие игроки ПСЖ Усман Дембеле и Дезире Дуэ стали одними из главных героев плей-офф Лиги чемпионов 2024/25.

Усман Дембеле (ПСЖ) стал игроком сезона в Лиге чемпионов. Он стал вторым французом, который выиграл данную награду.

Последние четыре лучших футболиста Лиги чемпионов:

2021/22 – Карим Бензема, «Реал»

2022/23 – Родри, «Манчестер Сити»

2023/24 – Винисиус Жуниор, «Реал»

2024/25 – Усман Дембеле, ПСЖ

Дезире Дуэ (ПСЖ) стал лучшим молодым игроком турнира.

Последние четыре лучших молодых футболиста Лиги чемпионов:

2021/22 – Винисиус Жуниор, «Реал»

2022/23 – Хвича Кварацхелия, «Наполи»

2023/24 – Джуд Беллингем, «Реал»

2024/25 – Дезире Дуэ, ПСЖ