Стало известно, сколько денег отдал ПСЖ, чтобы победить в Лиге чемпионов
Катарские владельцы потратили больше двух миллиардов евро, чтобы достичь успеха в Европе
31 мая состоялся финальный матч Лиги чемпионов, в котором сошлись французский ПСЖ и итальянский «Интер». Подопечные Луиса Энрике не заметили сопротивления соперника и разгромили миланский клуб со счетом 5:0.
Парижский коллектив победил в самом престижном европейском турнире впервые в своей истории. После успеха в Лиге чемпионов испанское издание AS посчитало количество денег, которые были потрачены ПСЖ после приобретения команды катарскими владельцами. Эта сумма составила 2.283 млрд евро.
Сообщается, что Нассер Аль-Хелаифи – президент и генеральный директор ПСЖ – сделал своими главными приоритетами трансферы и развитие инфраструктуры. Владельцы ПСЖ считали своей главной целью – создание конкурентоспособного клуба, который сможет сражаться на одном уровне с лучшими командами Европы и мира.
Кроме того, в Париже всегда делали ставку на победу в Лиге чемпионов. Несмотря на многочисленные победы в чемпионате и внутренних кубках, французский клуб мечтал успешно проявить себя в Европе.
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