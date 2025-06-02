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Лига чемпионов
02 июня 2025, 11:22 |
850
0

Стало известно, сколько денег отдал ПСЖ, чтобы победить в Лиге чемпионов

Катарские владельцы потратили больше двух миллиардов евро, чтобы достичь успеха в Европе

02 июня 2025, 11:22 |
850
0
Стало известно, сколько денег отдал ПСЖ, чтобы победить в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК ПСЖ

31 мая состоялся финальный матч Лиги чемпионов, в котором сошлись французский ПСЖ и итальянский «Интер». Подопечные Луиса Энрике не заметили сопротивления соперника и разгромили миланский клуб со счетом 5:0.

Парижский коллектив победил в самом престижном европейском турнире впервые в своей истории. После успеха в Лиге чемпионов испанское издание AS посчитало количество денег, которые были потрачены ПСЖ после приобретения команды катарскими владельцами. Эта сумма составила 2.283 млрд евро.

Сообщается, что Нассер Аль-Хелаифи – президент и генеральный директор ПСЖ – сделал своими главными приоритетами трансферы и развитие инфраструктуры. Владельцы ПСЖ считали своей главной целью – создание конкурентоспособного клуба, который сможет сражаться на одном уровне с лучшими командами Европы и мира.

Кроме того, в Париже всегда делали ставку на победу в Лиге чемпионов. Несмотря на многочисленные победы в чемпионате и внутренних кубках, французский клуб мечтал успешно проявить себя в Европе.

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Лига чемпионов ПСЖ Интер Милан ПСЖ - Интер Нассер Аль-Хелаифи финансы
Николай Титюк Источник: AS
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